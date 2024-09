Presión en la Knéset para aprobar ley de conmemoración del 7 de octubre

Se espera que el Comité de Educación de la Kneset se reúna esta semana para discutir el avance de la ley para conmemorar la masacre del 7 de octubre.

Los promotores de la ley han estado trabajando recientemente con altos funcionarios como el presidente de la Kneset, Amir Ohana, el presidente de la coalición, el miembro del Likud Ofir Katz, y el asesor del primer ministro, Nevo Katz, para aprobar el debate que permitirá el avance de la legislación. La legislación ha estado estancada durante meses debido a la oposición del Director General de la Oficina del Primer Ministro, Yossi Shelley, quien prefiere que la legislación pase a través de un proyecto de ley gubernamental.

Incluso 11 meses después del inicio de la guerra, la Knéset aún no ha aprobado la ley para conmemorar la masacre del 7 de octubre, y los promotores de la ley culpan a Shelley y lo acusan de evitarlo por "juegos de honor y ego".

Más de 80 diputados de todos los partidos, con la excepción de los partidos árabes, han firmado el proyecto de ley. Yitzhak Kreuzer, jefe del grupo parlamentario Otzma Yehudit, está impulsando la legislación, junto con la mayoría de los líderes de facciones de la coalición y la oposición.

El proyecto de ley fue seguido de cerca por la asesora legal de la Knesset, la abogada Sagit Afik, y ya fue aprobado en una lectura preliminar en julio pasado.

Director General de la Oficina del Primer Ministro, Yossi Yossi Shelley. (credit: Via Maariv)

El proyecto de ley, que recibió un amplio consenso en la Knesset y el apoyo del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, incluye el establecimiento de una autoridad conmemorativa nacional, un presupuesto, el establecimiento del 24 de Tishrei como día conmemorativo estatal cada año, y la forma en que se llevarán a cabo las conmemoraciones, como a través de programas educativos o el izado de banderas nacionales.

Sin embargo, el proyecto de ley no ha llegado a discutirse en el comité de educación debido a la presión ejercida por Shelly, que está impulsando un proyecto de ley gubernamental.

Los diputados temen que la ley no sea aprobada por la Knesset antes de que llegue la fecha de conmemoración.

El PMO responde

La Oficina del Primer Ministro respondió: "El proyecto de ley para establecer una corporación nacional de conmemoración de los eventos del 7 de octubre y la Operación Espadas de Hierro es de suprema importancia nacional para la restauración de las comunidades fronterizas de Gaza, fortalecer la resiliencia nacional y garantizar la transferencia de los valores del heroísmo de los caídos y su memoria a las generaciones futuras.

Según la decisión del Comité Ministerial de Legislación, que discutió el proyecto de ley privado sobre el tema, la propuesta privada se adjuntará al proyecto de ley gubernamental cuando se presente para su discusión en la Knéset para garantizar que la ley presentada sea inclusiva y exhaustiva.

La declaración añadió además que Shelley estaba "promoviendo, junto con los equipos de la Administración Tekuma ('Renacimiento') y las partes relevantes, una versión actualizada y óptima que cumpla con todas las necesidades, que dará un amplio alcance a la conmemoración.

Según la declaración, en la última reunión de gabinete se aprobó una propuesta de resolución que asigna cientos de millones de shekels para el patrimonio y la conmemoración como parte del plan estratégico de la Administración Tekuma.