Sa’ar negocia con Netanyahu para unirse al gobierno en el corto plazo

El primer ministro Benjamin Netanyahu está preparando para destituir al ministro de Defensa Yoav Gallant en el "futuro cercano", dijo una fuente de la Oficina del Primer Ministro a KAN News el lunes.

Según la fuente, los asociados de Netanyahu están negociando con el presidente de New Hope-United Right, Gideon Sa’ar, para reemplazar a Gallant.

El rumor se extendió el lunes, incluso provocando una protesta cerca de la casa de Sa’ar para presionar por un acuerdo de rehenes. La Oficina del Primer Ministro dijo que los informes eran "incorrectos" y no dio indicación de la destitución del ministro de Defensa.

El Foro de Familias de Rehenes, que representa a la mayoría de las familias de las 101 personas vivas y fallecidas que aún son retenidas por Hamas en Gaza, dijo que el nombramiento de Sa’ar "sería una clara y contundente admisión por parte del primer ministro de que ha decidido finalmente abandonar a los rehenes", ya que "Sa’ar ha expresado clara y públicamente su oposición al acuerdo, calificándolo de 'términos de rendición'".

Netanyahu y Gallant han discrepado sobre el tema del reclutamiento haredi en las FDI. El primer ministro ha preferido mantener el reclutamiento haredi en un mínimo para no arriesgar una salida de los partidos ultraortodoxos de su gobierno. Sin embargo, Gallant ha exigido una solución más amplia que sea aceptada por partes de la oposición, donde los hombres haredi serán reclutados en mayor número para satisfacer las necesidades de personal de las FDI.

Según un informe, Sa'ar discutió una resolución al problema en discusiones sobre su posible ingreso al gobierno. Sa'ar negó el informe, diciendo en un comunicado que el tema del reclutamiento haredi no había surgido en las negociaciones y que su posición seguía sin cambios. "La legislación debe basarse en las necesidades de las FDI y coordinarse con el establecimiento de seguridad", dijo.

Ynet informó más tarde el lunes que Netanyahu dijo a confidentes que "ampliar la coalición ayudará a llegar a un acuerdo de rehenes si Hamas está de acuerdo".

El portavoz de Sa'ar respondió al informe diciendo que no había "nada nuevo sobre el tema".

El partido Nueva Esperanza-Derecha Unida actualmente tiene cuatro MKs: Sa'ar, Ze'ev Elkin, Sharren Haskel y Michel Bouskila. Según un informe de Canal 12, todos recibirán puestos en el gobierno; Elkin y Haskel se convertirán en ministros o viceministros, y Buskila será el presidente de un comité de la Knesset. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Otro informe de Canal 12 dijo que el primer ministro también estaba considerando nombrar a Sa'ar como ministro de Relaciones Exteriores y designar a Yisrael Katz, el actual ministro de Relaciones Exteriores, o al ministro de Agricultura Avi Dichter como ministro de Defensa, reemplazando a Gallant.

Se informó que el Ministro de Justicia Yariv Levin actuó como mediador entre Sa'ar y Netanyahu. Levin también negó el informe.

Controversia sobre rehenes

Entre la avalancha de informes del lunes, algunos eran contradictorios, y el momento y los motivos de las filtraciones siguen siendo poco claros.

Varios ministros y MKs tanto de la coalición como de la oposición respondieron a los informes. El Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir publicó en X/Twitter que había estado instando a Netanyahu a despedir a Gallant durante meses, "y ha llegado el momento de hacerlo de inmediato".

"Se debe tomar una decisión sobre el Norte, y Gallant no es la persona adecuada para tomarla", agregó.

El presidente de la Unidad Nacional, MK Benny Gantz, criticó a Netanyahu.

"En lugar de que el primer ministro se enfoque en derrotar a Hamas, devolver a los rehenes, luchar contra Hezbollah, y asegurar el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares, está ocupado con maniobras políticas vergonzosas y reemplazando al ministro de defensa justo cuando Israel está a punto de iniciar una intensa campaña en el Norte. Esto refleja un mal juicio y prioridades distorsionadas", dijo Gantz.

En Washington, el líder de la oposición Yair Lapid está participando actualmente en una serie de reuniones con funcionarios de la administración Biden y miembros del Congreso. Citó en X/Twitter declaraciones hechas por Sa'ar desde que Netanyahu volvió al cargo a fines de 2022, acusando al primer ministro de ser incompetente y actuar en contra de los intereses nacionales.

Netanyahu y Gallant han estado en desacuerdo sobre varias políticas desde que el gobierno anunció sus planes de reforma judicial en 2023. Más recientemente, han tenido enfrentamientos sobre el manejo de la guerra en Gaza y los términos de un posible acuerdo de liberación de rehenes y cese al fuego con Hamas. El ministro de defensa acusó públicamente al primer ministro de priorizar sus intereses políticos personales sobre consideraciones de seguridad nacional.

En marzo de 2023, Netanyahu despidió a Gallant después de que rompió filas con el gobierno y urgió a detener las muy controvertidas reformas judiciales. La decisión desencadenó protestas masivas, y Netanyahu dio marcha atrás en lo que se conoció como la "Noche de Gallant".

Maariv informó el lunes por la noche que los líderes de las protestas mantuvieron una reunión por Zoom en la que dijeron que estaban preparándose para una segunda "Noche de Gallant" para protestar contra el "pacto político corrupto" que representaba una "amenaza para la seguridad nacional". El Foro de Familias de Rehenes posteriormente anunció una protesta frente a la casa de Sa'ar.