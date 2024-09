FDI revelan los nombres de cuatro soldados caídos en combate en Gaza

Las FDI anunciaron el miércoles por la mañana los nombres de cuatro soldados que cayeron en combate en la Franja de Gaza.

El Sargento de Estado Mayor Agam Naim, el Sargento de Estado Mayor Dotan Shimon, el Sargento de Estado Mayor Amit Bakri y el Capitán Daniel Mimon Toaff murieron mientras combatían en el sur de Gaza.

El Sargento de Estado Mayor Naim, de 20 años, sirvió como paramédico en el Batallón 52. El Sargento de Estado Mayor Shimon, de 21 años, el Sargento de Estado Mayor Bakri, de 21 años, y el Capitán Mimon Toaff, de 23 años, sirvieron en el Batallón Shaked de la Brigada Givati.

Cinco soldados heridos

En el mismo incidente en el que cayeron el Sargento de Estado Mayor Naim, la primera soldado femenina de las FDI en caer en combate en Gaza, y los tres soldados del Batallón Shaked, un oficial y dos soldados resultaron gravemente heridos.

Adicionalmente, dos soldados del batallón resultaron heridos de gravedad moderada, añadieron las FDI.

Soldados de las FDI operan en Rafah, Franja de Gaza, 23 de agosto de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Oficial herido por fuego de RPG

Además, un oficial de la Unidad de Reconocimiento Givati sufrió heridas graves por fuego de RPG mientras luchaba en el sur de Gaza.

Los heridos fueron evacuados con éxito de Gaza y trasladados a un hospital, informó el ejército.

Según el recuento de las FDI, la muerte de los cuatro soldados de las FDI eleva el total de soldados muertos en o desde el 7 de octubre del año pasado a 713.

Un total de 346 de este número fueron asesinados desde el inicio de las operaciones terrestres del ejército en la Franja el 27 de octubre, según el recuento.

"Una mañana muy triste. Cuatro flores—una paramédica heroica y tres valientes combatientes—han caído, y sus compañeros resultaron heridos ayer en las feroces batallas en la Franja de Gaza," escribió el presidente Isaac Herzog en Twitter tras el incidente. "Abrace a sus familias y seres queridos. Que la memoria del Sargento de Estado Mayor Agam Naim, Sargento de Estado Mayor Amit Bakri, Capitán Daniel Mimon Toaff y Sargento de Estado Mayor Dotan Shimon sea bendecida y permanezca para siempre en nuestros corazones."

בוקר עצוב מאד. ארבעה פרחים - פרמדיקית גיבורה ושלושה לוחמים אמיצים נפלו, וחבריהם נפצעו אתמול בקרבות הקשים ברצועת עזה. מחבק את משפחותיהם ואהוביהם. יהי זכרם של סמ״ר אגם נעים, סמ״ר עמית באכרי, סרן דניאל מימון טואף וסמ״ר דותן שמעון ברוך ונצור בליבנו לעד. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 18, 2024

"Una mañana difícil y dolorosa cuando nos informaron sobre la muerte del difunto Capitán Daniel Mimon Toaff, el difunto Sargento de Estado Mayor Agam Naim, el difunto Sargento de Estado Mayor Amit Bakri y el difunto Sargento de Estado Mayor Dotan Shimon," escribió el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich en X. "Es nuestro deber hacer todo lo posible para ser dignos de ellos y continuar la lucha hasta la victoria, para asegurar la seguridad de los ciudadanos de Israel en el sur y en el norte, y para traer a los rehenes a casa. Juntos, con la ayuda de Dios, hasta la victoria."