Una encuesta palestina revela una gran caída del apoyo al atentado del 7 de octubre

La mayoría de los habitantes de Gaza creen que la decisión de Hamas de lanzar el ataque del 7 de octubre contra Israel fue incorrecta, según una encuesta publicada el martes que señala una gran disminución en el respaldo al asalto que provocó la devastadora ofensiva de Israel en Gaza.

La encuesta, realizada a principios de septiembre por el Centro Palestino para la Investigación de Políticas y Encuestas (PSR, por sus siglas en inglés), encontró que el 57% de las personas encuestadas en la Franja de Gaza dijeron que la decisión de lanzar la ofensiva era incorrecta, mientras que el 39% dijo que era correcta.

Fue la primera vez desde el 7 de octubre que una encuesta del PSR encontró a una mayoría de encuestados de Gaza considerando la decisión como incorrecta. Esto estuvo acompañado de una disminución en el apoyo al ataque en Cisjordania, aunque una mayoría del 64% de los encuestados allí aún pensaban que fue la decisión correcta, según reveló la encuesta.

La encuesta anterior del PSR, realizada en junio, mostró que el 57% de los encuestados en Gaza pensaban que la decisión era correcta.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 41,000 palestinos han sido asesinados por la ofensiva militar israelí que ha devastado la Franja de Gaza desde octubre pasado.

Israel lanzó su asalto después del histórico ataque de Hamas que mató a 1,200 personas y resultó en el secuestro de otras 250, según recuentos israelíes.

El PSR dijo que encuestó a 1,200 personas cara a cara, 790 de ellas en Cisjordania y 410 en Gaza, con un margen de error del 3.5%.

Las encuestas del PSR desde el ataque del 7 de octubre han mostrado consistentemente que la mayoría de los encuestados en Gaza y Cisjordania creen que el ataque fue una decisión correcta, con un apoyo generalmente mayor en Cisjordania que en Gaza.

El PSR dijo que la encuesta publicada el martes marcó la primera vez desde el 7 de octubre que sus hallazgos habían mostrado simultáneamente en Cisjordania y Gaza una caída significativa en la favorabilidad del ataque y en las expectativas de que Hamas ganará la guerra actual.

En general, la encuesta encontró que la mayoría del 54% de los encuestados en Gaza y Cisjordania consideraba que la decisión era correcta.

En agosto, el ejército israelí acusó a Hamas de intentar falsificar los resultados de las encuestas de PSR para mostrar falsamente apoyo a Hamas y el 7 de octubre, aunque el ejército dijo que no había evidencia de que PSR estuviera cooperando con Hamas.

PSR dijo que tomó en serio la acusación e investigó al respecto. PSR dijo el martes que su análisis de los datos no detectó ninguna inconsistencia que surgiría cuando los datos son alterados arbitrariamente y que una revisión de las medidas de control de calidad "nos convenció de que no hubo manipulación de datos".

El apoyo al 7 de octubre no necesariamente significaba apoyo a Hamas o a asesinatos o atrocidades contra civiles, dijo PSR, añadiendo que "casi el 90% del público cree que los hombres de Hamas no cometieron las atrocidades mostradas en los videos tomados ese día".

La encuesta mostró una disminución en el número de encuestados en Gaza que dijeron apoyar a Hamas, pasando del 38% al 35%. Sin embargo, el movimiento islamista seguía siendo más popular que Fatah, liderado por el presidente Mahmoud Abbas, tanto en Gaza como en Cisjordania.