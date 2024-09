Empresa taiwanesa afirma que pagers explosivos de Hezbollah son húngaros

La empresa taiwanesa de páginas Gold Apollo dijo el miércoles que la empresa de consultoría con sede en Budapest, BAC Consulting, fabricó las páginas utilizadas en las detonaciones de Líbano. La empresa agregó que solo había otorgado la licencia de su marca a la empresa y no estuvo involucrada en la producción de los dispositivos.

Al menos nueve personas murieron y casi 3,000 resultaron heridas cuando las páginas utilizadas por miembros de Hezbollah detonaron simultáneamente en todo Líbano el martes. Según una fuente de seguridad libanesa de alto rango y otra fuente, los explosivos dentro de los dispositivos fueron colocados por la agencia de espionaje Mossad de Israel.

Reuters analizó imágenes de páginas destruidas, que mostraban un formato y pegatinas en la parte posterior que eran consistentes con las páginas fabricadas por Gold Apollo.

"El producto no era nuestro. Solo tenía nuestra marca", dijo Hsu Ching-Kuang, fundador y presidente de Gold Apollo, a los reporteros en las oficinas de la empresa en la ciudad taiwanesa del norte, Nueva Taipéi, el miércoles.

La empresa dijo en un comunicado que el modelo AR-924 fue producido y vendido por BAC.

Ambulancias llegan al Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut (AUBMC) mientras más de 1.000 personas, incluidos combatientes de Hezbolá y médicos, resultaron heridos cuando los localizadores que utilizan para comunicarse explotaron en todo el Líbano, según una fuente de seguridad, en Be (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

Gold Apollo autorizó a "BAC a utilizar nuestra marca comercial para la venta de productos en regiones específicas, pero el diseño y la fabricación de los productos son manejados enteramente por BAC", dijo el comunicado.

Hsu se sintió 'avergonzado' al tener la empresa asociada

Las llamadas y correos electrónicos de Reuters a BAC el miércoles por la mañana no fueron respondidos.

Hsu dijo anteriormente que había habido problemas con los envíos de la firma.

"El envío fue muy extraño", dijo, agregando que los pagos habían llegado a través de Oriente Medio. No dio más detalles.

Combatientes de Hezbollah comenzaron a utilizar localizadores en la creencia de que podrían evadir el rastreo israelí de sus ubicaciones, dijeron dos fuentes familiarizadas con las operaciones del grupo a Reuters este año.

Hsu dijo que no sabía cómo los localizadores podrían haber sido manipulados para explotar.

Mientras Hsu estaba reunido con los reporteros, funcionarios de policía llegaron a la empresa. Funcionarios del ministerio de economía de Taiwán también visitaron a Gold Apollo.

El ministerio dijo en un comunicado que no había registro de exportaciones directas de pagers de Taiwán a Líbano.

Hsu también dijo que Gold Apollo fue una víctima del incidente y planeaba demandar al licenciatario.

"No somos una empresa grande, pero somos responsables", dijo. "Esto es muy vergonzoso".