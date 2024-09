Líbano preocupado por escalada reciente, afirman funcionarios

El gobierno libanés está "intensificando" "comunicaciones para evitar la expansión de la guerra", dijeron funcionarios libaneses al periódico qatarí con sede en Londres, Al-Araby Al-Jadeed, el lunes.

"Líbano sigue comprometido con su posición de rechazar la guerra y no tiene intención de entrar en ella", añadieron los funcionarios, destacando su preocupación por la reciente escalada.

Al-Araby Al-Jadeed y una fuente de UNIFIL hablaron de la necesidad de llegar a un acuerdo a través de la diplomacia. "Seguimos creyendo que una solución diplomática sigue siendo posible para evitar la guerra, y todas las partes deben reconocer la seriedad de la situación."

Un oficial parlamentario de Hezbollah dijo al periódico que el grupo terrorista excluye "el escenario de una guerra a gran escala", afirmando que Israel no podría librar "una amplia guerra" contra ellos.

El funcionario oficial del grupo terrorista también dijo que Hezbollah ve las acciones recientes de Israel únicamente como "presión" y exageración verbal.

Una nube de humo se cierne sobre el norte de Israel tras el lanzamiento de cohetes desde Líbano, en medio de las hostilidades transfronterizas entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, junto a la frontera de Israel con Líbano, 17 de mayo de 2024. (credit: Avi Ohayon/Reuters)

El informe surge en medio de un aumento de tensiones en el conflicto transfronterizo de Israel con Hezbollah en Líbano.

'La posibilidad de un acuerdo en el Norte se está agotando'

Durante la noche, el Ministro de Defensa Yoav Gallant le dijo a su homólogo estadounidense, el Secretario de Defensa Lloyd Austin, que la posibilidad de un acuerdo en el Norte se estaba agotando, agregando que Hezbollah continúa "atándose" a Hamas.

Además, afirmó que Israel estaba comprometido a devolver a los residentes evacuados a sus hogares en las comunidades del norte de Israel.

El domingo, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo antes de su reunión con el asesor senior del presidente Biden, Amos Hochstein, que la situación en el Norte "no puede continuar". En cambio, dijo que Israel requiere "un cambio en el equilibrio de fuerzas en nuestra frontera norte". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Tovah Lazaroff contribuyó a este informe.