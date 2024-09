Nuevas explosiones de dispositivos de Hezbolá sacuden Líbano nuevamente

Los medios libaneses informaron que al menos 500 personas resultaron heridas el miércoles cuando otra ronda de explosiones resonó en todo el país al mediodía.

Axios comenzó a informar detalles significativos sobre la implicación de Israel en el ataque, mientras que The Jerusalem Post (que también tiene extensas fuentes occidentales) también pudo confirmar de forma independiente grandes aspectos de los detalles relacionados con el ataque.

Nueve personas habían sido asesinadas, según el Ministerio de Salud libanés.

Según Reuters, citando a un oficial de seguridad libanés, los heridos sufrieron heridas principalmente en el estómago y en las manos.

El Ministerio de Salud libanés emitió una declaración anterior diciendo que más de cien personas habían resultado heridas y que una persona había sido asesinada, según un recuento preliminar.

La Defensa Civil libanesa declaró más tarde que estaba trabajando para extinguir los incendios que se habían producido tras las explosiones en unas 60 tiendas y casas, 15 vehículos, motocicletas y dos dispositivos de huellas dactilares. También añadió que las ambulancias estaban trasladando a los heridos a hospitales en todo el país.

El humo se eleva desde una tienda móvil mientras los miembros de la defensa civil se reúnen en Sidón, Líbano 18 de septiembre 2024 (credit: REUTERS/HASSAN HANKIR)

Informes iniciales vagos de dispositivos en red explotando llegaron desde Beirut, el valle de Bekaa y a lo largo de Líbano.

Si esto resulta ser verdad, este sería el segundo día consecutivo de sabotaje potencial y explosiones en Líbano después de que alrededor de 3,000, principalmente miembros de Hezbollah, resultaron heridos por beepers explosivos el martes.

Según los informes, las explosiones ocurrieron durante y en paralelo al funeral de cuatro miembros de Hezbollah en Líbano. El funeral fue transmitido en vivo en X pero terminó abruptamente.

Informes no oficiales afirmaron que iPhones, cámaras de video, radios IC-V82 y otros dispositivos también detonaron.

De acuerdo con informes no confirmados, Hezbollah ha ordenado a sus operativos mantener distancia de los dispositivos de comunicación.

Informes no oficiales también afirmaron que Hezbollah les ha dicho a sus miembros que desechen los dispositivos con batería de litio o que están conectados a internet.

Informes adicionales no confirmados afirmaron que las baterías de litio para almacenamiento de energía solar habían detonado y que algunas casas estaban en llamas.

Reuters luego citó al alto oficial de Hezbollah Hashem Safieddine diciendo que el grupo terrorista estaba en una "nueva fase" y que "ciertamente se avecina un castigo".

Reuters también agregó, según una fuente de seguridad, que las radios portátiles a través de las cuales supuestamente ocurrieron las explosiones fueron compradas por Hezbollah hace cinco meses al mismo tiempo que los localizadores.

Los medios de comunicación estatales libaneses afirmaron que se vieron drones y aviones volando por encima del oeste y centro de Líbano durante las explosiones.

Lugareños detienen y atacan un vehículo de la FPNUL en el Líbano, 18 de septiembre de 2024 (Via x/ Section 27A of the copyright act)

Según informes posteriores en Líbano, presuntamente residentes locales atacaron vehículos de la UNIFIL en todo el país.

Los medios israelíes informaron más tarde el miércoles que la Fuerza Aérea de Israel estaba llevando a cabo ataques en el sur de Líbano.

Acusando a Israel

Hezbollah ha acusado a Israel de ser el saboteador, con Jerusalén manteniendo silencio públicamente sobre el tema, pero con varios medios de comunicación extranjeros informando que el Mossad y la inteligencia de las FDI estaban detrás de ello, y con The Post confirmando de manera independiente aspectos significativos de la saga.

Esta es una historia en desarrollo.