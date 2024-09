Sargento Agam Naim: Primera mujer de las FDI fallecida en combate en Gaza

La Sargento de Personal de las FDI, Agam Naim, se convirtió en la primera soldado femenina de las FDI en caer en combate en la Franja de Gaza después de que ella, junto con otros tres soldados, fuera asesinada en una explosión en un edificio el martes.

Naim era una paramédica de 20 años proveniente del Kibbutz Mishmarot. El jueves, se suponía que completaría seis meses de servicio en Gaza, tomaría un permiso regular y comenzaría a instruir un curso de paramédicos en Bahad 10, la escuela de cuerpos médicos.

Ya había renovado su pasaporte, con la intención de tomar unas cortas vacaciones en el extranjero con amigos para descansar después de meses de combate.

"Los padres estaban muy asustados por su servicio. Ella vino en busca de consejo y hubo una gran conversación familiar cuando la enviaron a Gaza", dijo su tía, Muriel, cuya casa en Mishmarot está junto a la de Agam, a Walla. "Al final, le dijimos que siguiera su corazón, y ella dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que no sería capaz de mirar a los ojos de las madres de sus camaradas en su unidad si iban a Gaza y ella no estaba allí para cuidar de ellos".

“Ella había estado en casa durante el fin de semana porque estaba enferma y solo regresó el lunes. El médico de la unidad le dijo que no tenía que ingresar porque estaba terminando su asignación el jueves.”

“Sin embargo, ella insistió, diciendo que no podía irse sin despedirse de sus camaradas. Hablamos con ella el lunes antes de que ingresara. Llamó desde la zona de preparación, diciendo que nos amaba y que todo estaba bien, pero que sería inalcanzable ya que apagaría su teléfono hasta el jueves. Le dijimos que la queríamos y que se cuidara. Y eso fue todo.”

Agam nació en Karkur de padres de la familia Ben-Lulu, que son residentes de largo tiempo de Karkur, y la familia Naim, que son residentes de largo tiempo de Pardess Hanna.

Cuando estaba en sexto grado, la familia se mudó al Kibbutz Mishmarot, a pocos kilómetros de distancia. Deja atrás a sus padres, Dorit y Yoram, (a quien todos llaman Dudi), y dos hermanas mayores, Yuval y Peleg.

Agam era la hija menor, la impresionante, que tenía una felicidad interna que irradiaba a todos a su alrededor. Era independiente, siempre sabía lo que quería, cómo manejarse en cualquier situación, se crió a sí misma de muchas maneras, y era amada en todas partes.

Tenía muchos amigos y destacaba en todo lo que hacía, todo le resultaba fácil. Antes de su servicio militar, pasó un año en una escuela internado para niños post-hospitalización con la organización Kama en el kibutz Harduf, que amaba profundamente.

Una historia de excelencia

"Terminó el curso de paramédico brillantemente, obteniendo una puntuación de 97, un logro excepcional, y todos estábamos muy orgullosos. Como 'recompensa', sus comandantes la enviaron a la Brigada 401 en Gaza, donde había estado destinada en los últimos seis meses".

"Preguntábamos todos los días si los líderes del país valían el precio que sus ciudadanos están pagando", dijo su tía Muriel.

"Lo horrible es que enviamos a los niños, sabiendo que el precio no vale la pena. Esa es la peor parte. Ahora, hay más padres afligidos que deben enfrentarse a este terrible precio y vivir con ello el resto de sus vidas, sabiendo que la dejaron ir por algo en lo que quizás ya no creen".

Hace apenas dos meses, la madre de Agam publicó en Facebook, compartiendo sus sentimientos de pérdida de control y ataques de pánico que llegaban sin previo aviso al enterarse de que su hija estaba entrando en Gaza como parte de su rol militar.

También compartió el miedo que sintió cuando se enteró de que otro paramédico había sido herido en Gaza unos meses antes y el terror que experimentó hasta que Agam llamó y la tranquilizó diciendo que estaba bien.

"Agam recibió invitaciones para el curso de paramédicos, y estábamos muy felices. Tal vez algún día se convierta en médico, ¿no sería genial? Terminó el curso con honores, y nos informaron que fue asignada al cuerpo blindado. Dos días después de que terminara el curso, ya estaba en Gaza con el cuerpo de ingenieros. Dejamos de respirar, dejamos de dormir. La vida cambió. De repente, descubrí ataques de pánico que llegaban sin previo aviso. En casa era más fácil, pero un día, me pasó en la guardería. Agami llamó y dijo que iba a entrar, y yo no estaba lista. Se suponía que entraría unos días después".

"Poco a poco, me fui acostumbrando a la nueva situación, diciéndome a mí misma que la ingeniería está bien; entran para despejar áreas de bombas después de que otros han despejado a los terroristas. Escuché las noticias: un misil antitanque disparado a un Namer; ocho soldados del cuerpo de ingenieros murieron. Agami estaba en casa ese día; esos eran sus compañeros de pelotón. El dolor era inmenso, aterrador. Otro día, recibí una llamada: '¿Has sabido algo de Agam?' No, ¿por qué? 'Un paramédico resultó herido'. De nuevo, dejé de respirar, viendo negro, tratando de averiguar más. Otra llamada llegó, no, el paramédico herido era de Jenin. No hubo alivio. Ese día, no sabíamos dónde estaba. Descubrimos más tarde que estaba con Givati".

En su última publicación, la madre de Agam reflexionó sobre el miedo de su hija de regresar a la vida normal después de presenciar los horrores de la guerra, escribiendo: "Solo esta semana, ella trató a soldados heridos, algunos de ellos gravemente heridos. Ha sido un período desafiante, sin un sueño o descanso adecuado. ¿Qué tipo de hija tendré al final de esta guerra? Espero que pronto mi hija regrese a casa sana en cuerpo y mente, que la guerra termine y que volvamos a la vida normal, si Dios quiere. Mi Agami, estoy tan orgullosa de ti, mi amada, esperándote".