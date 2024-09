Egipto: Beepers explosivos complican acuerdo de rehenes en Gaza

Ahora es más difícil lograr un acuerdo de rehenes y cese al fuego en Gaza a la luz de las explosiones de beepers de Hezbollah en todo Líbano, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, a los periodistas en El Cairo el miércoles, durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken.

"Estamos en comunicación continua con Hamas", que ha destacado su compromiso con el acuerdo marco original del 27 de mayo y la versión del 2 de julio, dijo Badr.

Pero "lo que sucedió ayer en Líbano está obstaculizando y limitando la consecución de un acuerdo de alto al fuego y la liberación de los rehenes", dijo. Israel no ha reclamado la responsabilidad de los ataques, pero se cree ampliamente que estuvo detrás de ellos.

Badr advirtió que "estamos al borde de una guerra integral" y "cualquier error puede llevarnos a una guerra integral en la región, y esto es muy peligroso".

Egipto y Qatar, con la ayuda de EE. UU., han sido los principales mediadores para un acuerdo que en su primera fase vería la liberación de unos 32 de los 101 rehenes restantes y una tregua de seis semanas en la guerra.

Las BANDERAS ISRAELÍES están colocadas en la zona del corredor Philadelphi. Si Israel cede el control del corredor, estaría dando a Hamás la oportunidad de restablecer su importante presencia en la Franja de Gaza, convirtiéndola prácticamente en una potencia soberana, argumentan los autores. (credit: Oren Cohen/Flash90)

Estados Unidos ha creído que una guerra más amplia en el norte haría imposible finalizar el acuerdo, el cual también espera que conduzca a una resolución diplomática de la guerra entre las FDI y Hezbolá a lo largo de la frontera norte de Israel, que ha sido simultánea a la guerra del 7 de octubre.

Blinken dijo a los reporteros que una de las razones por las que era urgente concluir un acuerdo lo antes posible es que la comunicación con todas las partes ha sido complicada y lenta.

"Hemos visto que en el tiempo intermedio, puede haber un evento, un incidente, algo que dificulta el proceso, que amenaza con ralentizarlo. Cualquier cosa de esa naturaleza, por definición, probablemente no es buena en términos de lograr el resultado que queremos", dijo.

"La realidad es esta", dijo, un acuerdo de paz y cese al fuego en Gaza "es menos una cuestión de sustancia y más una cuestión de voluntad política", dijo, al hablar de cómo ambas partes tenían la responsabilidad de concluir un acuerdo.

"Para ambas partes, es importante demostrar esa voluntad política para concluir este acuerdo", dijo.

La voluntad política es lo que Estados Unidos está "buscando" y es "imperativo" para llevar el acuerdo a buen término, dijo Blinken.

"Si esa voluntad está presente, este acuerdo se logra. Si se logra, tiene beneficios inmediatos para todos los involucrados, empezando por la vuelta de los rehenes a casa y el alivio inmediato para la gente en Gaza", afirmó Blinken. Un acuerdo también abre posibilidades para soluciones diplomáticas, incluyendo a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, agregó.

La mayoría del acuerdo está acordada

Repitió afirmaciones que han hecho funcionarios estadounidenses en semanas pasadas, de que de los 18 puntos de la Fase Uno del acuerdo, 15 ya han sido acordados.

"Hemos progresado enormemente en el último mes, mes y medio", dijo Blinken a los reporteros. "Hay, creo, en el acuerdo, 18 párrafos, y 15 de ellos están acordados".

"Pero los problemas restantes deben resolverse. Hemos presentado con los egipcios y los cataríes ideas para resolverlos", dijo.

Dos de los últimos obstáculos han sido la insistencia de Israel en una presencia de las FDI a lo largo del corredor de Filadelfia y los problemas relacionados con el intercambio de rehenes por prisioneros de seguridad palestinos y terroristas en cárceles israelíes.

Badr aclaró que Egipto no aceptaría una presencia permanente de las FDI a lo largo de su frontera con Gaza.

"Tenemos una postura muy franca y clara", dijo Badr en respuesta a una pregunta sobre la presencia israelí a lo largo de la zona de amortiguamiento crítica entre Egipto y Gaza.

"Egipto no aceptará ningún cambio en las reglas existentes antes del séptimo de octubre, especialmente en lo que respecta a las reglas de operación del lado palestino", dijo en una declaración que fue traducida del árabe al inglés.

"La reacción total de cualquier presencia militar a lo largo del lado opuesto del cruce fronterizo y del mencionado corredor [Filadelfia]", dijo Badr.

Blinken estaba en Egipto para mantener un diálogo estratégico entre los dos países, pero aprovechó la oportunidad para también discutir formas de avanzar en el acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza.