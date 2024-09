Mensajes de emergencia falsos en Israel despiertan temor de ciberataque iraní

Los israelíes en todo el país recibieron mensajes de texto ficticios bajo el título de "alerta de emergencia" tarde en la noche del miércoles, que les pedían que abandonaran donde estaban y buscaran un área protegida, informó poco después el medio de comunicación israelí.

Después de que los mensajes se difundieran ampliamente, KAN News informó que se estaba examinando la posibilidad de que el mensaje hubiera sido enviado por funcionarios iraníes.

Además, las FDI respondieron al mensaje ficticio y aclararon que no enviaron el anuncio por mensaje de texto, según informó KAN.

"El anuncio no fue distribuido en nuestro nombre. No hay cambios en la política de defensa del Mando del Frente Interior", señaló el comunicado de las FDI.

אלפי ישראלים קיבלו "התרעת חירום" הקוראת להיכנס למרחבים מוגנים. נבדקת האפשרות שמדובר בהודעה שמאחוריה עומדים גורמים איראנים. בצה"ל הבהירו: "ההודעה לא הופצה מטעמנו, אין שינוי במדיניות התגוננות פיקוד העורף"

En la captura de pantalla del mensaje, el remitente parece llamarse "OREFAlert", similar al nombre del Mando del Frente Interior en hebreo: Pikud Haoref.

Una aplicación del Mando del Frente Interior alerta de todos los cohetes que han impactado en el centro de Israel esta mañana. 15 de septiembre de 2024 (credit: FLASH90/CHAIM GOLDBERG)

El mensaje de texto recibido por los israelíes contenía un enlace, y encima de él, en palabras mal escritas, estaba escrito, "Debes entrar en un área protegida".

Según Walla Technology, esto fue un intento de crear pánico entre el público y es una táctica de guerra psicológica.

¿Un contraataque de ciberataques?

El mensaje enviado la noche del miércoles sigue a una doble ronda de ciberataques a terroristas de Hezbollah en Líbano, que tuvieron lugar tanto el martes como el miércoles e implicaron la explosión de bipeadores en todo el país. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los medios libaneses informaron que al menos 500 personas resultaron heridas el miércoles por la explosión, y 20 personas murieron, según el Ministerio de Salud libanés.

Hezbollah ha acusado a Israel de ser el saboteador, con Jerusalén manteniéndose públicamente en silencio sobre el tema, pero con varios medios de comunicación extranjeros informando que el Mossad y la inteligencia de las FDI estaban detrás de esto, y con The Post confirmando de manera independiente aspectos significativos de la saga.

