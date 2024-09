¿Respondió Israel al intento de asesinato del exministro de Defensa?

Decenas de miembros de Hezbollah resultaron gravemente heridos el martes en el sur de Líbano y en los suburbios del sur de Beirut cuando los pagers que utilizan para comunicarse explotaron, dijeron fuentes de seguridad a Reuters.

Un periodista de Reuters vio a cientos de miembros de Hezbollah sangrando por heridas en el suburbio sureño de Beirut conocido como Dahiyeh.

Según informes, los pagers fueron llamados antes de la explosión durante un período de segundos para aumentar la probabilidad de que quien recibiera la llamada la respondiera y resultara herido al máximo. Poco antes de las explosiones, hubo informes de una reunión especial entre el Director del Mossad, David Barnea, y Netanyahu.

Funcionarios de salud libaneses estimaron alrededor de 3,600 heridos, con 200 en condición crítica y ocho muertos por el presunto ataque cibernético israelí a los pagers de Hezbollah.

La noticia llega solo horas después de que el Shin Bet revelara que Hezbollah recientemente intentó asesinar a un alto ex funcionario de defensa israelí en Tel Aviv.

La situación está lejos de ser clara y está en desarrollo, pero dada la yuxtaposición en el momento y las últimas horas de histeria en Israel sobre una situación de seguridad con Líbano, ¿acaso Israel acaba de llevar a cabo su segundo ataque solo contra Hezbollah en Beirut en la casi guerra de un año en represalia por el fallido intento de asesinato del grupo terrorista libanés?

La última vez que Israel atacó Beirut fue el 30 de julio, cuando asesinó al jefe militar de Hezbollah, Fuad Shukr, en represalia por el asesinato de alrededor de una docena de drusos israelíes en Majdal Shams a través de ataques con cohetes en el norte.

Esto casi desencadenó una guerra a gran escala entre los bandos el 25 de agosto. Sin embargo, las FDI llevaron a cabo un ataque preventivo que redujo sustancialmente la capacidad de Hezbollah para disparar más que una fracción de los cohetes que querían usar para atacar a Israel, incluido el norte de Tel Aviv.

El compromiso de Nasrallah

El jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha prometido que cualquier ataque a Beirut será respondido con un contraataque masivo.

¿Cumplirá su promesa, o retrocederá Hezbollah, dado que esta ronda comenzó a partir de un intento de asesinato y dada la exitosa acción de las FDI contra Hezbollah el 25 de agosto?