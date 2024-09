Sara Netanyahu afirma que el gobierno no es culpable de la masacre en Re'im

Una grabación en la que se escucha a Sara Netanyahu diciendo que el gobierno no debería ser responsabilizado por la masacre en Re'im fue filtrada por N12 el martes.

La grabación era de una reunión en la que el primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa Sara se reunieron con representantes de las familias de los rehenes.

Según N12, la reunión tuvo lugar antes del asesinato de seis rehenes el 1 de septiembre.

En la grabación, se podía escuchar al primer ministro y a su esposa diciendo que el gobierno no debería ser responsabilizado por la masacre. "No debería haber habido una fiesta en Re'im", se podía escuchar decir a Sara, añadiendo: "No entiendo quién aprobó la fiesta. Si alguien dice 'Es responsabilidad del gobierno', entonces no, el gobierno no lo sabía".

En cuanto a un acuerdo de rehenes, se escuchó al primer ministro decir a las familias que el acuerdo de rehenes se estaba retrasando porque Israel y Hamas no podían ponerse de acuerdo sobre la cantidad de rehenes a liberar, lo que llevó a un participante a decir que “saldrían [de la reunión] preocupados por lo que acaban de escuchar”.

Benjamin y Sara Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurion (credit: PRIME MINISTER'S OFFICE)

La esposa del primer ministro luego les dijo a los participantes que en lugar de preocuparse por la reunión, deberían preocuparse por estar en una "guerra de aniquilación".

“No elegimos nuestro vecindario, por así decirlo”, se la escuchó diciendo.

La respuesta de las familias

N12 informó que varios miembros de la familia de los rehenes, que estaban presentes en la reunión, sintieron que el primer ministro Netanyahu jugó con las vidas de sus seres queridos y etiquetaron a Sara como "la Sra. Abandono".

"La presión militar llevó a su asesinato estando en cautiverio", dijo un miembro de la familia.

Ofri Bibas-Levy, hermana de Yarden Bibas, quien todavía está en cautiverio de Hamas junto con su esposa Shiri y sus hijos Ariel y Kfir, dijo a N12: "Según sabemos, su nivel de participación en el trabajo de su esposo convierte a Sarah Netanyahu en una socia en el fracaso, la Sra. Abandono. Como alguien que trabaja como psicóloga infantil, esperaría que expresara su opinión de manera fuerte y contundente sobre Ariel y Kfir, los niños que aún están en Gaza, y no seguir abandonándolos allí".

Ayala Metzger, nuera de Yoram Metzger, quien fue asesinado en cautiverio por Hamas, también dijo, según N12, "Sra. Abandono, Sarah Netanyahu [...] hasta que todos los rehenes regresen y asuma la plena responsabilidad por el mayor fracaso en la historia de Israel - no tenemos nada que hablar contigo y tu esposo."

Según N12, Sara Netanyahu respondió a la grabación diciendo, "El intento de tomar unas cuantas frases de una reunión de tres horas y convertirlas en toda la imagen es manipulativo y omite los hechos."