La ONU vota 124-14 a favor de despojar a Israel del derecho a la autodefensa en Gaza y Cisjordania

La Asamblea General de las Naciones Unidas votó el miércoles 124-14 para quitar a Israel el derecho a la autodefensa contra el terrorismo palestino en Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este.

El texto de la resolución se basó en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en julio de que la ocupación de territorio palestino por parte de Israel era ilegal.

Antes de la votación, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dijo que apoyaba la opción de la CIJ y acataría la votación, que insta a las FDI a retirarse a las líneas anteriores a 1967 en un plazo de 12 meses.

La resolución también insta a los estados miembros a no vender armas o equipos militares a Israel que serían utilizados en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Pide un boicot a todos los productos israelíes producidos más allá de las líneas anteriores a 1967.

La resolución solo tiene poder declarativo pero brinda respaldo internacional a aquellos países que desean tomar medidas adicionales contra Israel.

En verde los países que votaron a favor, en amarillo los que se abstuvieron y en rojo los que votaron en contra. (credit: screenshot, screenshot/un, SCREENSHOT/X, UN)

El texto no menciona a Hamas, la invasión del 7 de octubre a Israel ni a los 101 rehenes restantes en Gaza. No establece requisitos para Hamas o los palestinos en lo que respecta a los ataques a Israel.

La resolución fue rechazada por Argentina, la República Checa, Fiji, Hungría, Israel, Malawi, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Tonga, Tuvalu y Estados Unidos.

Entre los 43 países que se abstuvieron se encuentran Australia, Canadá, Reino Unido y países de la Unión Europea como Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Suecia.

Nueva Zelanda apoyó la resolución, al igual que 13 naciones de la UE: Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovenia y España. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El embajador de Canadá ante la ONU, Bob Rae, criticó la resolución, a pesar de la abstención de su país y a pesar de que afirmó que su gobierno respetaba el papel de la CIJ y estaba de acuerdo con varios principios del documento, incluida la retirada de Israel a las líneas anteriores a 1967.

"Canadá no puede apoyar una resolución donde una parte, el Estado de Israel, sea considerada la única responsable del conflicto", dijo Rae.

"No hay mención en la resolución de la necesidad de poner fin al terrorismo, por el cual Israel tiene serias y legítimas preocupaciones de seguridad", dijo.

"Canadá está preocupado de que esta resolución contenga un lenguaje que se alinea con el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones, al cual Canadá se opone firmemente. Este esfuerzo busca aislar de manera única a Israel", dijo Rae.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que la resolución está "desconectada de la realidad, fomenta el terrorismo y perjudica las posibilidades de paz" al ignorar las reales preocupaciones de seguridad de Israel, especialmente tras el ataque de Hamas el 7 de octubre. Esta resolución "es lo que se ve cuando se está desconectado; esto es lo que parece la cínica política internacional".

Fortalece "a la organización terrorista de Hamas y al Estado terrorista de Irán que está detrás de ella", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores. "La resolución envía un mensaje de que el terrorismo vale la pena y produce resoluciones internacionales. La decisión solo alienta el rechazo de Hamas con respecto al acuerdo para la liberación de los rehenes y un alto al fuego, y aleja aún más la posibilidad de llegar a tal acuerdo".

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo: "En lugar de conmemorar el aniversario de la masacre del 7 de octubre condenando a Hamas y pidiendo la liberación de los 101 rehenes restantes, la Asamblea General continúa bailando al ritmo de la Autoridad Palestina, que apoya a los asesinos de Hamas".

La embajadora de Nueva Zelanda ante la ONU, Carolyn Schwalger, dijo que su país había apoyado la resolución, aunque consideraba que no era posible que Israel la cumpliera.

"El plazo de 12 meses establecido en la resolución para la retirada de Israel del territorio palestino ocupado es francamente irrealista", dijo. "Una solución de dos estados debe ser producto de negociación. Las aspiraciones deben ser moderadas por el realismo, dadas las complejidades que se deben abordar".

"Sin embargo, en los próximos 12 meses esperamos que Israel dé pasos significativos hacia el cumplimiento del derecho internacional, especialmente a través de la retirada del territorio palestino ocupado", dijo Schwalger.

"También esperamos que la Autoridad Palestina dé pasos significativos para asumir el control político y de seguridad del territorio ocupado", agregó.

La oficina del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, recibió con satisfacción la decisión, que el enviado de la AP a la ONU, Riyad Mansour, calificó de histórica el martes cuando la ONU comenzó a deliberar sobre la resolución.

Abbas, en un comunicado publicado en WAFA, la Agencia de Noticias e Información de Palestina, instó a los estados miembros de la ONU a tomar medidas individuales y colectivas para implementar la resolución.

El martes, antes de la votación, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo ante el pleno que la resolución "se niega a abordar la realidad de que Israel, un estado miembro de las Naciones Unidas, simplemente tiene derecho a proteger y defender a su pueblo de actos de terror y violencia".

"A pesar de que Hamás acaba de sabotear las negociaciones de alto al fuego al asesinar brutalmente a seis rehenes, y a pesar de que Hamás continúa utilizando civiles como escudos humanos en Gaza, esta resolución no incluye medidas para presionar a Hamás a cumplir con la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad, aceptar el acuerdo sobre la mesa e implementarlo sin demora ni condiciones adicionales", dijo.

El miembro de Likud, Dan Illouz, respondió a la votación en una publicación en X, diciendo: "La ONU se ha convertido en una amenaza directa para el mundo libre, enviando un mensaje peligroso: que una nación libre no tiene derecho a defenderse contra terroristas sedientos de sangre e inmorales. En lugar de condenar a Hamas por la brutal masacre de más de 1,200 civiles inocentes, la ONU vergonzosamente apunta a Israel, la única democracia en la región que defiende los derechos humanos".

The UN has become a direct threat to the free world, sending a dangerous message: that a free nation has no right to defend itself against bloodthirsty, immoral terrorists. Instead of condemning Hamas for the barbaric slaughter of over 1,200 innocent civilians, the UN shamefully…