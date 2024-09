El retorno de evacuados al norte de Israel es ahora objetivo de guerra

El gabinete de seguridad de Israel ha ampliado sus objetivos de guerra para incluir el retorno seguro de los residentes evacuados a sus hogares en el norte de Israel, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro (PMO) temprano el martes por la mañana.

"Israel continuará actuando para lograr este objetivo", aclaró la PMO.

El Centro de Investigación e Información de la Knesset informa que aproximadamente 68,500 personas permanecen evacuadas debido a los ataques del grupo Hezbollah respaldado por Irán desde el Líbano, con pueblos a lo largo de la frontera norte sufriendo daños significativos por el fuego de cohetes.

