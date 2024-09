Gallant y el equipo negociador "desconocen" la nueva propuesta de acuerdo en una sola fase

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el equipo encargado de las negociaciones sobre los rehenes comentaron los informes sobre un acuerdo en una sola fase que supondría la liberación de todos los rehenes y el exilio seguro del líder de Hamás, Yahya Sinwar, informó el jueves el canal de noticias N12.

Maariv informó que el acuerdo se filtró como un trabajo en progreso, mientras que KAN News reportó que el acuerdo fue presentado al presidente de EE. UU., Joe Biden.

El Jerusalem Post no pudo confirmar el estado del supuesto acuerdo o su contenido.

Según KAN News, el acuerdo propuesto incluye la liberación de todos los rehenes, un paso seguro para Sinwar y otros que elijan irse, la liberación de prisioneros palestinos de prisiones israelíes, la desmilitarización de Gaza a través de un mecanismo de control y el fin de la guerra.

Un funcionario de seguridad israelí que habló con KAN declaró: "Debido a las dificultades en las negociaciones y al reloj que corre en cuanto a las vidas de los secuestrados, queremos proponer un 'plan secundario' que acorte las etapas y permita un acuerdo más rápido. Esto sucederá si Sinwar se va y pone fin a la guerra. También nos ayudará a lograr los objetivos de la guerra al permitir que la dirigencia de Hamas en Gaza se vaya de manera segura".

En cuanto a la supervisión de la desmilitarización de Gaza, incluida la desmantelación de las redes de túneles de Hamas y sus capacidades militares, Maariv informó que se están considerando varias opciones, incluido un contingente compuesto por tropas estadounidenses y estados árabes sunitas o contratar una empresa privada para asegurar áreas críticas.

Según Maariv, un alto funcionario egipcio informó a los estadounidenses que Sinwar insiste en garantizar su seguridad, lo que significa que Israel se comprometería a no atacarlo después del acuerdo.

Apoyo de familias de rehenes

El negociador jefe de Israel para rehenes y personas desaparecidas, Gal Hirsch, habló con Bloomberg la semana anterior, mencionando la idea de ofrecer al líder de Hamás, Yahya Sinwar, un salvoconducto para salir de Gaza a cambio de los 101 rehenes en poder del grupo terrorista. La KAN añadió que Hirsch también se reunió con las familias de los rehenes para informarles sobre el posible acuerdo.

Según N12 news, el General de División (res.) Nitzan Alon, oficial de las IDF que supervisa la cuestión de los cautivos, declaró: "La propuesta que Gal Hirsch presentó a EE.UU. no es conocida por el equipo negociador; Hirsch nunca formó parte del equipo negociador."

N12 news añadió que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró no estar familiarizado con la nueva propuesta.

Tras los comentarios de Gallant y del equipo negociador de rehenes, la Central de Familias por el Retorno de los Rehenes declaró: "Gal Hirsch ha optado una vez más por llevar a cabo una manipulación cínica, barata y vergonzosa a costa de los rehenes, sus familias y el pueblo de Israel. Se trata de un engaño destinado a frustrar la nueva iniciativa estadounidense para la liberación de los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza."

"Este acto de engaño se une a una larga lista de acuerdos saboteados por Netanyahu y sus socios, demostrando una vez más que Netanyahu ha decidido abandonar a los rehenes", añadieron.

En El Cairo el miércoles, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró declaraciones que los funcionarios estadounidenses han hecho en semanas anteriores, señalando que de los 18 puntos en la primera fase del acuerdo, 15 ya han sido acordados.

"Hemos avanzado enormemente en el último mes, mes y medio", dijo Blinken a los reporteros. "Creo que en el acuerdo hay 18 párrafos, y 15 de ellos están acordados".

"Pero los problemas restantes deben resolverse. Presentamos, con los egipcios y los qataríes, ideas para resolverlos", dijo.

Dos de los últimos obstáculos son la insistencia de Israel en la presencia de las FDI a lo largo del Corredor de Filadelfia y los problemas relacionados con el intercambio de rehenes por prisioneros de seguridad palestinos y terroristas en cárceles israelíes.

Tovah Lazaroff contribuyó a este informe.