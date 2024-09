Las FDI destruyen más de 1.000 cohetes listos para ser lanzados en el sur del Líbano

Los aviones de combate de las FDI atacaron cientos de cohetes que estaban listos para ser lanzados de inmediato hacia el territorio israelí, anunciaron las FDI el jueves por la noche.

A partir del jueves por la tarde, se atacaron un total de alrededor de 100 lanzadores de cohetes y otras infraestructuras militares, incluidos alrededor de 1000 cohetes listos para ser lanzados de inmediato, según informaron las FDI.

Tres funcionarios de seguridad libaneses le dijeron a Reuters que estos fueron "los ataques aéreos más intensos desde que comenzó el conflicto en octubre".

Según informes en medios libaneses, citados en medios israelíes, el número de ataques osciló entre cincuenta y setenta en todo Líbano en solo unos veinte minutos.

Estos ataques ocurren solo días después de la explosión de comunicaciones de Hezbollah, que se extendió durante dos días, hiriendo a miles y matando al menos a 30 personas.

El domingo, el gabinete israelí votó para añadir oficialmente el regreso de los residentes al Norte como un objetivo de guerra oficial.

Amenazando con venganza

Hezbollah amenazó con responder, con el líder Hassan Nasrallah transmitiendo en vivo un discurso el jueves en el que provocó a Israel, desafiándolo a atacar.

"Estamos esperando que ingresen al territorio libanés. Estamos esperando sus tanques y veremos esto como una oportunidad histórica."

El discurso de Nasrallah estaba lleno de simbolismo con referencias a la Surah Al-Hajj, verso 39, que permite a los musulmanes luchar en guerras defensivas, al fondo rojo simbolizando la venganza.

Estos ataques, en combinación con las explosiones, son solo la última serie de derrotas que plantean serias preguntas para la organización terrorista.

Fuad Shukr, uno de los comandantes más senior de Hezbollah, fue asesinado en julio, por lo que Hezbollah amenazó con vengarse.

La retaliación planeada de Hezbollah a finales de agosto fue frustrada por un ataque preventivo de las FDI que involucró más de 100 ataques en todo el sur del país.