El Memorial Nacional del 7 de octubre contará con más de 20 artistas

La Ceremonia Nacional Conmemorativa del 7 de Octubre, organizada por las Familias del 7 de Octubre, ha anunciado la lista de artistas que participarán y las entradas para el público en general.

Organizado por Rotem Sela y Hanoch Daum, la ceremonia tendrá lugar el lunes 7 de octubre en el Parque HaYarkon, y se han programado más de 20 artistas para actuar.

Las puertas se abrirán a las 5:00 p.m., y la ceremonia comenzará a las 7:00 p.m. Poco después, habrá un momento de silencio, Kaddish y Yizkor.

Con la intención de combinar memoria, dolor, heroísmo y esperanza, el escenario presentará más que solo artistas, sino también actuaciones de comunidades y familias.

Se espera que decenas de miles de israelíes de todo el país, de diferentes espectros religiosos y políticos, asistan al evento. Los organizadores organizarán el transporte para los asistentes.

Foto de coches quemados del 7 de octubre (credit: Screenshot/Instagram, ZIV KOREN)

Familias y comunidades de los ataques del 7 de octubre tendrán un área especial de asientos construida para ellos, y los organizadores se están comunicando directamente para invitarlos a participar en el evento.

La ceremonia será transmitida en varios canales de televisión y se retransmitirá a medios de comunicación de todo el mundo.

"Nunca pensé que una ceremonia en memoria de nuestra destrucción también pudiera traer optimismo", dijo Yonatan Shamriz, uno de los organizadores del evento.

"Nunca pensé que una ceremonia en memoria de nuestra destrucción también pudiera traer optimismo", dijo Yonatan Shamriz, uno de los organizadores del evento.

"Los mejores artistas de Israel se han ofrecido como voluntarios para actuar para las familias del 7 de octubre y para todas las personas de Israel que estarán con nosotros. Estos son días difíciles e inimaginables, pero el abrazo que estamos recibiendo nos envuelve a todos en la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes aquí. En nombre de las familias, gracias a todo Israel."

El elenco

Un total sin precedentes de 23 artistas actuarán en la ceremonia, incluyendo a Agam Buhbut, Ivri Lider, Ran Danker y Shlomo Artzi.