FDI advierten posibles ataques a Israel en 24 horas y nuevas restricciones en el Norte

Las FDI emitieron nuevas restricciones en el frente interno el sábado por la noche en Haifa y en cualquier parte del país hacia el norte en previsión de un posible gran ataque de Hezbollah, luego de los ataques de Israel durante el fin de semana contra más de 400 lanzadores de cohetes de Hezbollah y muchos miles de cohetes.

Desde el jueves, el ejército ha llevado a cabo al menos tres oleadas importantes de ataques, cada una de las cuales destruyó cien o más lanzadores de cohetes, incluido uno desde el jueves hasta el viernes y dos el sábado.

Según las FDI, estos ataques están dañando gravemente la capacidad y los intentos de Hezbollah de atacar a Israel.

Al mismo tiempo, el grupo terrorista con sede en Líbano todavía mantiene un arsenal masivo, que incluye misiles SCUD, otros cohetes de precisión de largo alcance que pueden golpear potencialmente a todo Israel, cohetes de rango medio que pueden alcanzar Haifa y hacia el norte, y cohetes de corto alcance y drones que ha utilizado para devastar la Alta Galilea y los Altos del Golán durante casi un año.

Todo esto está ocurriendo en el contexto de que las FDI mataron al jefe de Hezbollah Radwan, Ibrahim Akil, y alrededor de otros 16 comandantes, así como acusaciones de Hezbollah de que Israel explotó dispositivos en todo Líbano el martes y miércoles, hiriendo entre 3,000 y 4,000 combatientes y comandantes de Hezbollah, matando a docenas.

Una aplicación del Mando del Frente Interior alerta de todos los cohetes que han impactado en el centro de Israel esta mañana. 15 de septiembre de 2024 (credit: FLASH90/CHAIM GOLDBERG)

Restricciones en el frente interno

Las nuevas restricciones en el frente interno significan que desde Haifa hacia el norte, las reuniones están limitadas a 30 personas al aire libre y 300 en espacios cerrados.

No hay cambios hacia el sur de Haifa en este momento, pero esto podría cambiar en cualquier momento basado en los próximos ataques de Hezbollah.

El portavoz jefe de las FDI, R.-Alm. Daniel Hagari, se negó a comprometerse a una invasión completa del norte de Líbano inminentemente o a que las FDI se abstengan de esto.

El viernes, la Fuerza Aérea, con información de inteligencia de las FDI, mató a Aqil y a los otros comandantes de la Fuerza Radwan de Hezbollah durante una reunión en el barrio de Dahieh en Beirut, confirmó las FDI en un comunicado emitido el sábado por la tarde.

Aqil fue el funcionario de Hezbollah de mayor perfil en ser asesinado por Israel desde que asesinó al jefe militar de Hezbollah, Fuad Shukr, el 30 de julio.

Entre los otros terroristas asesinados el viernes se encontraba Abu Hassan Samir, quien se desempeñaba como jefe de la unidad de entrenamiento de la Fuerza Radwan.

Ocupó varios cargos dentro de Hezbollah y fue comandante de la fuerza durante una década hasta principios de 2024.

Samir fue uno de los organizadores del plan de ataque "Conquistar Galilea", que sirvió de modelo para la invasión del 7 de octubre por parte de Hamas, aunque Hezbollah nunca llevó a cabo el plan.

Estaba involucrado en el fortalecimiento de la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano mientras reforzaba las capacidades de combate terrestre de la organización terrorista.

El comandante de la Fuerza Radwan había planeado y ejecutado numerosos ataques armados e infiltraciones en territorio israelí.

Entre los comandantes adicionales de la Fuerza Radwan que murieron en el ataque se encontraban Samer Abdul-Halim Halawi, comandante del área costera; Abbas Sami Maslamani, comandante del área de Qana; Abdullah Abbas Hajazi, comandante del área de Ramim Ridge; Muhammed Ahmad Reda, comandante del área de Al-Khiam; y Hassan Hussein Madi, comandante del área de Monte Dov.

Estos comandantes han estado liderando ataques contra Israel durante años.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, se dirige a los altos mandos de las FDI después de que el ejército israelí eliminara al Jefe de la División de Operaciones de Hezbolá y Comandante de la Fuerza Radwan, Ibrahim Aqil. 20 de septiembre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Además, altos funcionarios de Hezbollah y dentro del cuartel general de Radwan fueron asesinados. Entre ellos se encuentra Hassan Yussef Abad Alssatar, quien era responsable de las operaciones de la fuerza. Él lideró y avanzó en todos los lanzamientos de cohetes.

El Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Radwan, Hussein Ahmad Dahraj, quien también fue asesinado en el ataque, estaba involucrado en la transferencia de armas y el fortalecimiento de la organización.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu tenía previsto reunirse con varios altos funcionarios de defensa y del gabinete de guerra alrededor de las 10:00 p.m. del sábado por la noche para prepararse para los próximos acontecimientos.