Las FDI responden al mayor ataque de Hezbolá hasta la fecha: Más de 150 cohetes y seis heridos

Hezbolá lanzó su bombardeo más profundo hacia Israel desde el inicio de la guerra actual, con cuatro rondas de más de 150 cohetes, misiles de crucero y drones disparados hacia el Valle de Jezreel en las primeras horas del domingo, confirmaron las FDI.

Se emitieron alertas en y alrededor de Haifa, la base aérea de Ramat David, Nazaret, Afula, la Baja Galilea y el Valle de Jezreel.

Después del bombardeo, las FDI declararon que estaban llevando a cabo ataques contra objetivos de Hezbolá en el Líbano.

Intercepciones sobre Haifa (Hezbolá Telegram)

Como resultado de los disparos en el norte de Israel, seis personas resultaron heridas y fueron evacuadas al Centro Médico Emek en Afula, anunció el Centro Médico. Equipos de Magen David Adom (MDA) fueron llamados para tratar a cuatro individuos con heridas de metralla, incluido un hombre de 76 años en condición moderada, así como un hombre de 70 años, un hombre de 60 años y una niña de 16 años en condición moderada.

Dos casas fueron alcanzadas en Kiryat Bialik tras una cuarta ola de ataques con cohetes desde Líbano, según informaron los medios israelíes.

Informes iniciales también indicaron que una persona había sido asesinada y que la mayoría de las bajas fueron a causa de un accidente automovilístico provocado por el pánico causado por el fuego de cohetes.

Daños en el norte de Israel tras los múltiples lanzamientos de cohetes de Hezbolá el 22 de septiembre de 2024 (credit: MDA SPOKESPERSON)

Army Radio y la cadena estatal israelí KAN reportaron que Hezbolá específicamente apuntó por primera vez en la guerra a la base de Ramat David cerca de Haifa. Hezbolá confirmó esto, indicando que había apuntado a la base de Ramat David y al aeropuerto en respuesta a los ataques de la Fuerza Aérea de Israel (IAF) en Beirut, que mataron a algunos de sus principales comandantes.

El impacto del contraataque del grupo terrorista libanés hasta ahora, si bien mucho más lejano y potencialmente mortal que sus ataques generales limitados a la Alta Galilea y los Altos del Golán, ha sido significativamente menor de lo esperado por las FDI y el público en general, dada su preexistente arsenal de 150,000 cohetes.

