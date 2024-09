La ONU busca inmunidad para los empleados de la UNRWA implicados en la masacre del 7 de octubre

En un documento oficial presentado ante un tribunal de Estados Unidos, las Naciones Unidas, con el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, argumentó que los empleados de la UNRWA que estuvieron implicados en la masacre del 7 de octubre están protegidos de acciones legales, informó el canal de noticias israelí Canal 12 el sábado por la noche.

Según el documento, los empleados de la UNRWA involucrados en la masacre están protegidos de enjuiciamiento debido a su inmunidad.

"Dado que la ONU no ha renunciado a la inmunidad en esta instancia, su subsidiaria, la UNRWA, sigue gozando de inmunidad absoluta de enjuiciamiento, y la demanda debe ser desestimada", declaró la respuesta de la ONU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo eco de esta posición, afirmando: "La demanda del demandante no presenta un fundamento legal para afirmar que las Naciones Unidas renunciaron a su inmunidad. Por lo tanto, porque la ONU no ha renunciado a la inmunidad en este caso, su subsidiaria, la UNRWA, conserva su inmunidad total y la demanda contra la UNRWA debe ser desestimada debido a la falta de competencia sobre el asunto".

El Canal 12 señaló que esta decisión crea un obstáculo legal significativo para las víctimas de la masacre y sus familias, quienes deben demostrar que la inmunidad que protege a los empleados de UNRWA debe ser revocada.

A los empleados de UNRWA se les ha acusado de actos de asesinato, secuestro y toma de rehenes el 7 de octubre.

Ditza Heiman, quien fue tomada como rehén el 7 de octubre y retenida por un maestro de UNRWA durante 49 días, compartió con el Canal 12: "Al día siguiente del 7 de octubre, dos terroristas enmascarados me llevaron. Mientras nos acercábamos al destino, noté varios edificios de concreto con el logo de UNRWA, y ahí es donde estuve durante siete semanas."

Más evidencia de la implicación de la UNRWA en la toma de rehenes del 7 de octubre

Heiman también recordó haber visto el logo de la UNRWA en cuadernos, paquetes de bocadillos y otros artículos. Le preguntó al empleado de UNRWA si era maestro, y él le confirmó que sí.

También compartió que solo comía una vez al día y le daban bocadillos con envases marcados con el logo de la UNRWA y etiquetados como "no para la venta", ya que eran para los niños de la escuela.

Heiman también habló de sus varios problemas de salud, incluyendo diabetes, problemas de tiroides y flebitis, y se le negó la medicación durante su cautiverio.

La abogada Gaby Meron de la firma de abogados MM-LAW presentó la demanda acusando a la UNRWA de complicidad en genocidio y crímenes contra la humanidad y está preparando una respuesta formal ante el tribunal, según señaló el Canal 12 en su informe.

Ayelet Samerano, la madre de Yonatan Samerano, quien fue secuestrado del festival de música Nova y declarado muerto después de 59 días, viajó a Suiza y confrontó al jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, durante las celebraciones del 1 de agosto en Suiza.

"La UNRWA secuestró el cuerpo de mi hijo. ¿Dónde está, Sr. Lazzarini?", gritó, exigiendo respuestas y la devolución de los restos de su hijo. "¡Quiero a mi hijo de vuelta!"

En abril, Lazzarini intentó visitar Gaza pero fue bloqueado por las autoridades israelíes debido a su negación de la implicación de la UNRWA en los eventos del 7 de octubre. En ese momento, Lazzarini fue citado diciendo: "No se me ha presentado ninguna evidencia que respalde las afirmaciones de Israel, y esta no es la primera vez", indicó el Canal 12.