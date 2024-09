¿Quién es Ibrahim Aqil, el objetivo del ataque israelí en Beirut?

El ataque de Israel en Beirut el viernes por la tarde aparentemente tuvo como objetivo al jefe de la División de Operaciones de Hezbollah, Ibrahim Aliq, confirmó la prensa israelí el viernes por la mañana.

Entonces, ¿quién es este líder en la organización terrorista y por qué Israel supuestamente quería derribarlo?

Ibrahim Aqil, también conocido como Tahsin, "sirve en el cuerpo militar más alto de Hezbollah, el Consejo de la Yihad", según el Programa Recompensas por Justicia, un programa interinstitucional de seguridad nacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos que ofrece recompensas por información que conduzca a la localización o arresto de líderes de grupos terroristas.

Durante la década de 1980, Aqil, según el programa, "fue un miembro principal de la Organización de la Yihad Islámica —[la célula terrorista de Hezbollah]— que reclamó los atentados contra la Embajada de los Estados Unidos en Beirut en abril de 1983, en los que murieron 63 personas".

Designación como terrorista global

El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a Aqil como un Terrorista Global Especialmente Designado en 2019 como resultado de su participación en múltiples complots terroristas, incluido el secuestro de funcionarios nacionales en la década de 1980.

Personas y miembros del ejército inspeccionan el lugar de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 20 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

Por lo tanto, el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta $7 millones por su captura.

"Plan para Conquistar Galilea"

En un comunicado del viernes confirmando la muerte de Aqil, el portavoz de las FDI, Contralmirante Daniel Hagari, señaló que era el líder y arquitecto del "Plan para Conquistar Galilea" de Hezbollah.

Los comandantes de la Fuerza Radwan asesinados junto a Aqil en el ataque también estaban involucrados en el plan, agregó Hagari.

"Hezbollah tenía la intención, el día del comando, de invadir territorio israelí, apoderarse de comunidades de Galilea y asesinar a civiles inocentes, similar a lo que Hamas hizo durante la brutal masacre del 7 de octubre", dijo el portavoz de las FDI sobre el plan de Hezbollah.

Según Hagari, desde 2004, Aqil ha sido jefe de la División de Operaciones de Hezbollah. En este papel, supuestamente supervisó una variedad de actividades terroristas, incluidos atentados con bombas y disparos de misiles antitanque en territorio israelí. También supuestamente supervisó actividades relacionadas con dispositivos explosivos y defensa aérea, entre otras.

En 2019, el mismo año en que el Departamento de Estado de EE. UU. designó a Aqil como terrorista global, el líder de Hezbollah orquestó un ataque con misiles antitanque en Avivim, agregó Hagari, señalando que, el año pasado, supervisó el ataque terrorista en el cruce de Megiddo.

Durante la guerra, el líder de la Fuerza Radwan también supuestamente orquestó intentos de infiltración terrorista en el norte de Israel.