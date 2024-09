Líderes eliminados en Beirut planeaban un segundo 7 de octubre, dice Herzog

"Todos los líderes que fueron erradicados el viernes por el ataque israelí se estaban reuniendo para lanzar el mismo ataque horrible y horrendo que tuvimos el 7 de octubre por parte de Hamas", dijo el presidente Isaac Herzog a Sky News en una entrevista el domingo.

En la entrevista, el presidente Isaac Herzog discutió los desarrollos en Israel y Líbano.

Herzog reflexionó sobre la posición de Israel en el informe, diciendo que si bien Israel no está interesado en una guerra total con Hezbollah, Israel está luchando "por todo el mundo libre".

Le dijo a Sky News que "Líbano ha sido secuestrado por una organización terrorista que también es un partido político" y que ha sido "armado hasta los dientes por el imperio iraní del Islam".

Él enfatizó que los ataques realizados contra Israel por Hezbollah y Hamas estaban bajo el liderazgo del "imperio del mal de Irán".

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, saluda antes de votar en las elecciones presidenciales del país, en Teherán, Irán, el 5 de julio de 2024. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Herzog enfatizó al final de la entrevista que Israel quiere "traer a nuestros ciudadanos de vuelta a sus hogares en la frontera con Líbano".

Rechaza la afirmación de que Israel estuvo detrás del ataque con paginadores en Líbano

Al ser preguntado sobre el ataque con paginadores en Líbano, Herzog rechazó la afirmación de que Israel estuvo detrás del ataque, informó Sky News.