Netanyahu estudia un plan para matar de hambre a los combatientes de Hamás en Gaza

Un plan para colocar todo el norte de Gaza bajo control militar directo y evacuar a más de 300,000 civiles con el fin de asediar a Hamas está actualmente bajo consideración, informó el canal KAN tras la reunión del Primer Ministro Benjamin Netanyahu con el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset el domingo.

El plan, propuesto por el General Mayor (retirado) de las FDI Giora Eiland y respaldado por el Foro de Comandantes y Combatientes de Reserva, "tiene sentido", dijo Netanyahu, aunque agregó que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

"Es uno de los planes que se están considerando, pero hay varios otros", citó KAN a Netanyahu.

El plan de Giora vería el norte de la Franja de Gaza convertido en una zona militar cerrada que asediaría a los pocos miles de terroristas de Hamas que aún permanecen allí, y fue revelado por primera vez por el general retirado en un video compartido en línea a principios de septiembre. El norte de Gaza en este contexto se refiere a la totalidad de la Franja de Gaza al norte del Corredor de Netzarim, un área ya bajo control de las FDI. Esto incluye las principales ciudades gazatíes de Beit Hanoun, Beit Lahiya, Jabalya y la capital, Ciudad de Gaza.

Según CNN, el objetivo del plan sería lograr que Hamás se rinda y libere a los rehenes restantes.

Actualmente, aún quedan 101 personas en Gaza como rehenes. De ellos, se cree que más de la mitad están vivos, citó KAN a Netanyahu.

¿Cuál es el plan de Giora Eiland para que las FDI cierren el norte de Gaza?

En un video detallando el plan, Eiland explicó que se ordenaría a los casi 300,000 civiles palestinos en el norte de Gaza que se marcharan. Una semana después de ese anuncio, las FDI tomarían el control de todo el norte de Gaza, cortando el acceso de suministros humanitarios.

El objetivo de este plan son los terroristas de Hamás que se encuentran en la zona, que según Reuters suman hasta 5,000. Las FDI básicamente estarían sitiándolos, con Eiland afirmando que Hamás tendría solo dos opciones: "rendirse o morir de hambre".

Si este plan tiene éxito, sus defensores señalan que será posible utilizarlo nuevamente en otras partes de Gaza.

Un esquema del plan compartido en línea también señaló que el plan está en plena cooperación con el derecho internacional, que permite los asedios e incluso dejar morir de hambre a los combatientes enemigos siempre y cuando se tomen medidas para ayudar a los civiles. Los redactores del plan también citaron las pautas del Departamento de Defensa de EE. UU. y una conferencia de 2022 sobre asedios en la Universidad de Harvard.

"Un asedio es la forma más efectiva de terminar rápidamente las guerras y reducir el número de bajas, tanto entre nuestros soldados como entre los civiles", afirma el esquema del plan.

Esto también ejercería presión sobre el líder de Hamás, Yahya Sinwar, quien, según Eiland, no teme la presión militar. Más bien, las únicas cosas que le preocupan son un gobierno alternativo y "una multitud enojada" con el potencial de derrocarlo.

Eiland, quien se desempeñó como jefe de la División de Operaciones de las FDI, afirmó que tomar el control del área convertiría a los gazatíes en contra de Hamás. Según él, esto sería "la mayor pesadilla de Sinwar", lo que llevaría a un acuerdo de rehenes acelerado y aceleraría la derrota de Hamás.

Un funcionario israelí confirmó la existencia y detalles del plan a CNN, pero señaló que no ha sido adoptado por las FDI, diciendo: "Verlo de manera positiva no significa adoptarlo".

En una carta obtenida por CNN, 27 miembros de la Knesset, incluidos tres ministros, han instado al gobierno a adoptar este plan.