Hagari advierte a los libaneses cercanos a objetivos terroristas a evacuar el sur del Líbano

El portavoz de las FDI, el Contraalmirante Daniel Hagari, emitió el lunes una amplia advertencia pública por primera vez, instando a los civiles en el sur de Líbano en áreas donde Hezbollah ha almacenado cohetes u realizado otras actividades a evacuar.

La advertencia de Hagari fue inusual y diferente de las advertencias de evacuación masiva emitidas hasta la fecha en Gaza. Ocurrió después de que las FDI iniciaran una significativa serie de nuevos ataques aéreos el lunes contra Hezbollah a las 6:30 a.m.

Tras el llamado a evacuar a los civiles del sur de Líbano, las FDI iniciaron su segunda ronda de ataques en el sur de Líbano alrededor de las 11:00 a.m.

Aunque cientos de miles de civiles del sur de Líbano han evacuado áreas que las FDI han estado atacando durante varios meses, la advertencia de Hagari fue el primer tipo de advertencia de evacuación masiva a los residentes del sur de Líbano en áreas donde Hezbollah está operando.

Entonces, se emitió una advertencia a aquellos que aún no han evacuado.

Un edificio del Líbano con un misil de crucero listo para ser lanzado en su interior siendo alcanzado por las FDI, publicado el 23 de septiembre de 2024. (CREDIT: IDF SPOKESMAN UNIT)

No es una evacuación completa

Sin embargo, las FDI no le dijeron a los civiles del sur del Líbano que debían abandonar completamente el área para trasladarse a otra área especificada más lejos.

No estaba claro a dónde sugeriría las FDI que fueran estos civiles evacuados de forma permanente si, de hecho, sus hogares iban a ser bombardeados debido a la posesión de activos terroristas.

Además, no fue como una evacuación en Gaza, ya que Hagari aún no sugirió que las FDI invadirían con tropas terrestres, sino más bien que atacarían con mayor intensidad desde el aire, incluidas las ubicaciones civiles donde se han encontrado activos terroristas.

Para ilustrar su punto, Hagari mostró un ejemplo de una ubicación civil en el sur del Líbano donde las FDI, hace unas semanas, observaron a Hezbollah derribar algunas paredes para instalar una ubicación civil camuflada para el lanzamiento de un misil de crucero DR-4 de fabricación rusa, con cientos de kilos de explosivos.

"Estamos exponiendo la táctica de Hezbollah de esconder un misil de crucero dentro de una casa residencial. Los terroristas crearon una abertura designada para lanzar el misil", explicó Hagari.

Hagari dijo que el misil de crucero, mucho más peligroso que los cohetes típicos de Hezbollah porque vuela más bajo y más rápido en línea recta en lugar de los cohetes, que vuelan más lento y en una trayectoria en arco, había sido contrabandeado a Hezbollah a través de Siria.

Después, Hagari mostró a las FDI observando a los terroristas de Hezbollah saliendo del área.

Finalmente, mostró a las FDI haciendo explotar tanto el misil de crucero como la ubicación civil donde estaba escondido, junto con los terroristas de Hezbollah.

"Aquí puedes ver cómo identificamos a los terroristas mientras abrían un agujero en el edificio, revelando el misil. En un golpe preciso, las FDI neutralizaron tanto a los terroristas como a la infraestructura de lanzamiento del misil justo momentos antes del lanzamiento planeado", explicó Hagari.

Uno de los propósitos de las declaraciones públicas de Hagari, que tienen subtítulos en árabe, era ampliar la advertencia a los civiles del sur del Líbano para que abandonen esas áreas, mientras que otro propósito era prevenir la crítica occidental por apuntar a zonas civiles, para explicar la justificación de las FDI.

Trarwting de un misil crusie de Hezbollah listo para su lanzamiento, 23 de septiembre de 2024. (credit: IDF SPOKESMAN’S UNIT)

Según el derecho internacional, las áreas civiles pueden ser atacadas si se proporcionan advertencias y si esas áreas han sido utilizadas con fines militares.

Además, las FDI afirmaron que habían derribado intentos de ataques aéreos desde Irak alrededor de las 4:00 a.m.

Advertencia de Hagari

Hagari, al advertir a los civiles libaneses, enfatizó: "Hezbollah los está poniendo en peligro a ustedes y a sus familias. Hezbollah planea lanzar armas contra Israel, y deberían alejarse inmediatamente por su seguridad".

"Estamos exponiendo la táctica de Hezbollah de esconder un misil de crucero dentro de una casa residencial. Los terroristas crearon una apertura designada para lanzar el misil", agregó.

Además, Haragi se dirigió a los ciudadanos evacuados del norte de Israel, declarando que "hará todo lo necesario para devolver a los ciudadanos a sus hogares y garantizar su seguridad".

"Haremos todo lo necesario para devolver a los ciudadanos del norte a sus hogares. Estamos llevando a cabo una operación encubierta, y continuamos haciéndolo para proteger a los ciudadanos de Israel", subrayó Hagari.

El jefe de la compañía de telecomunicaciones Ogero, Imad Kreidieh, le dijo a Reuters que Líbano recibió más de 80,000 intentos de llamadas sospechosas de Israel pidiendo a la gente que evacuara sus áreas.

Kreidieh afirmó que dichas llamadas eran "una guerra psicológica para sembrar el caos y la confusión".

No puede confirmar ni negar si Sinwar está vivo

Cuando a Hagari se le preguntó cuándo fue la última vez que las FDI recibieron una señal de vida del jefe de Hamas, Yahya Sinwar, Hagari respondió que no podía confirmar ni negar si Sinwar estaba vivo.

Esta pregunta de la prensa a Haragi surgió después de especulaciones y reportes el domingo de que Sinwar había sido asesinado.

"Respecto a lo que se ha mencionado en los últimos días sobre la situación de Sinwar, no puedo confirmarlo ni negarlo", afirmó Hagari.

"Nuestra única misión es encontrar a Sinwar, y lo haremos", enfatizó.