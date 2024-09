Ministro de Defensa Gallant: Decenas de miles de cohetes de Hezbolá destruidos

El Ministro de Defensa Yoav Gallant reveló el lunes por la noche que las FDI han destruido en los últimos días decenas de miles de cohetes de Hezbollah, lo que podría cambiar el juego estratégico para el grupo terrorista libanés.

La estimación de Gallant representa un gran salto respecto a estimaciones anteriores que indicaban menos de 10,000 cohetes destruidos.

A pesar del éxito, antes de la guerra, Hezbollah tenía más de 150,000 cohetes.

Los miles de cohetes de Hezbollah destruidos ocurrieron en el sur del Líbano y en lo profundo del Valle de Bekaa.

La demostración de fuerza es el doble del mayor número de ataques que las FDI han llevado a cabo contra Hezbollah en un solo día, incluso durante los recientes ataques importantes desde el jueves pasado, y es alrededor de 10-20 veces lo que parecían los grandes ataques de las FDI contra Hezbollah antes del mes pasado.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, hace una declaración a los medios de comunicación en Tel Aviv el 16 de octubre de 2023. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Estos ataques siguen a las advertencias del portavoz de las FDI, Daniel Hagari, el lunes por la tarde, para que los civiles libaneses evacuen el Valle de Bekaa; publicaciones en redes sociales mostraron varias explosiones en todo el valle.

Hezbollah tiene armas estratégicas de largo alcance mucho más lejos en el Valle de la Bekaa porque está más alejado de la frontera con Israel, lo que dificulta la recopilación de inteligencia sobre las armas y su ataque.

Si bien el impacto de la advertencia de Hagari puede ser provocar una evacuación masiva del área, las FDI no dijeron que toda el área deba ser evacuada, centrándose más bien en las residencias donde se esconden las armas.

Sin embargo, dado que las FDI han acusado a Hezbollah de esconder armas en cada tres a cinco casas en partes del Líbano, el impacto de la amenaza de Hagari podría ser una evacuación masiva.

Además, Hagari respondió a las críticas globales por el aumento de las bajas libanesas y la decisión de las FDI de atacar áreas civiles, diciendo que los videos de grandes explosiones que circulan en las redes sociales prueban que Hezbollah escondió armas poderosas en áreas civiles que causaron explosiones secundarias.

Ataques en el Valle de la Bekaa

El portavoz de las FDI mostró específicamente un video de un ataque a una estructura en Jabal al-Butum con lo que parecían ser tremendas explosiones secundarias no consistentes con si las FDI hubieran bombardeado una casa que no contenía armas.

Además, él dijo que esta tercera ola de ataques era para detener lo que el ejército consideraba como una decisión inminente de Hezbollah de disparar contra Israel utilizando algunas de sus armas estratégicas en el área del Valle de Bekaa.

Hagari no cambió el estado de las restricciones en el frente interno que actualmente solo se aplican al área de la Bahía de Haifa y hacia el norte.