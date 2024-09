EE.UU. envía más tropas al Medio Oriente por el aumento de tensiones

Estados Unidos está enviando un pequeño número de tropas adicionales a Medio Oriente, dadas las crecientes tensiones entre Israel y la organización terrorista Hezbollah, informó el Pentágono el lunes, sin especificar el número preciso o la misión de las fuerzas desplegadas.

"Por precaución, estamos enviando un pequeño número adicional de personal militar estadounidense para reforzar nuestras fuerzas que ya están en la región", dijo a los periodistas el General de la Fuerza Aérea Patrick Ryder, portavoz del Pentágono.

Después de casi un año de guerra contra Hamas en Gaza, Israel está cambiando su enfoque a su frontera norte, donde Hezbollah ha estado disparando cohetes hacia Israel en apoyo a su aliado Hamas.

El ejército israelí atacó a Hezbollah el lunes en el sur del Líbano, en el valle oriental de Bekaa y en la región norte cerca de Siria en sus ataques más extendidos. Un ataque israelí el lunes por la noche en los suburbios del sur de la capital del Líbano apuntó al líder de Hezbollah Ali Karaki, jefe del frente sur, dijo una fuente de seguridad a Reuters.

La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha estado tratando de contener el conflicto en Gaza y ha llamado repetidamente a que la crisis en la frontera entre Israel y Líbano se resuelva a través de la diplomacia. Esa llamada a la diplomacia ha sido enfatizada por el Secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, en llamadas diarias con el Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.

VISTA AÉREA del complejo del Pentágono: ¿Existe una campaña de ciberguerra que las instituciones estadounidenses dudan en reconocer? (credit: JOSHUA ROBERTS/REUTERS)

Los expertos cuestionan si Irán se mantendría al margen si la existencia de Hezbolá en Líbano estuviera amenazada y dicen que las tropas estadounidenses también podrían encontrarse como objetivo en todo Medio Oriente si estalla una guerra regional.

Austin: Ningún actor externo debería intervenir

En su llamada del domingo, Austin sugirió que ningún actor externo debería intervenir en el conflicto.

"El Secretario dejó claro que Estados Unidos permanece listo para proteger a sus fuerzas y personal y determinado a disuadir a cualquier actor regional de explotar la situación o expandir el conflicto," dijo el Pentágono en un comunicado.

Estas capacidades de Estados Unidos incluyen el grupo de ataque del portaviones Abraham Lincoln, aviones de combate y defensas aéreas.

"Tenemos más capacidad en la región hoy que la que teníamos el 14 de abril cuando Irán llevó a cabo su ataque con drones y misiles contra Israel," dijo Ryder.

"Así que todas esas fuerzas combinadas nos proporcionan opciones para poder proteger a nuestras fuerzas en caso de que sean atacadas."

Ryder se refirió al ataque de Irán con más de 300 misiles y drones, que causaron solo daños modestos en Israel gracias a las intercepciones de defensa aérea de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros aliados en la región. Los ataques del 14 de abril fueron el primer ataque directo de Irán a Israel.