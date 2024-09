El mayor ataque de Israel a Hezbolá desde 2006 provoca evacuaciones masivas

Las FDI atacaron duramente a Hezbollah con el mayor ataque desde la Segunda Guerra del Líbano (2006) el lunes. El ataque se dividió aproximadamente en cuatro rondas masivas de ataques aéreos contra cohetes y otros activos. El grupo proxy iraní intentó contraatacar pero tuvo un éxito muy limitado en términos relativos.

Las cifras de los ataques del lunes, junto con los días previos, fueron impactantes y también llevaron a enormes olas de evacuaciones de civiles libaneses tanto del sur del Líbano como del área del valle de la Bekaa.

Las FDI atacaron más de 1,300 objetivos en alrededor de 650 salidas; el Ministerio de Salud libanés estimó que hubo más de 1,200 heridos y cerca de 350 muertos.

Fuentes militares se negaron a especular sobre la proporción de operativos a civiles, aunque aclararon que los objetivos eran todos lugares donde Hezbollah tenía cohetes, drones o misiles ubicados, listos para disparar a civiles israelíes. El portavoz jefe de la FDI, Contraalmirante Daniel Hagari, hizo una declaración general, sugiriendo que muchos de los muertos serían combatientes de Hezbollah listos para disparar contra Israel.

El Ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que los continuos ataques militares en los últimos días destruyeron decenas de miles de cohetes, con algunos comentaristas señalando que los ataques podrían estar afectando aspectos de las capacidades estratégicas de Hezbollah para librar una guerra contra Israel.

Columnas de humo en el lugar de un ataque aéreo israelí en Marjayoun, cerca de la frontera entre Líbano e Israel, el 23 de septiembre de 2024. El 23 de septiembre, el ejército israelí ordenó a la población libanesa que se alejara de los objetivos de Hezbolá y prometió llevar a cabo ataques más ''amp (credit: RABIH DAHER/AFP via Getty Images)

Hezbollah disparó, casi sin parar, decenas de cohetes en todo el Norte, más de 200 cohetes durante el lunes, que se extendieron hasta Haifa.

Por primera vez, Hezbollah disparó aproximadamente 10 cohetes de largo alcance en el norte de Cisjordania. Algunos comentaristas especularon que esto era una señal de amenaza para Israel, dado que si podían llegar allí, también podrían llegar a Tel Aviv si Hezbollah decidiera apuntar tan lejos.

Informes y videos no confirmados mostraron un cohete que impactó y causó daños en un pueblo palestino en Cisjordania.

Las áreas del Norte y Haifa fueron efectivamente cerradas por estos ataques, incluidos todos los marcos educativos. Estas áreas pueden permanecer cerradas por un período prolongado si ninguna de las partes retrocede en esta guerra de desgaste en desarrollo, o si no pueden asestar un golpe decisivo.

Áreas como Safed comenzaron a verse más abandonadas, al igual que las áreas del norte que fueron evacuadas. Han lucido así durante 11 meses, ya que 60,000 residentes fueron evacuados el 8 de octubre.

El lunes por la noche, la Fuerza Aérea de Israel (FAI) intentó asesinar a Ali Karaki, tercero al mando de Hezbollah y el último miembro vivo de un trío de principales asesores militares del jefe de Hezbollah, Hassan Sayyed Nasrallah. Los informes eran contradictorios sobre si sobrevivió al ataque, pero al menos parecía estar herido, con estimaciones de que no podría actuar en una capacidad de mando durante algún tiempo.

Karaki debía reemplazar a Ibrahim Aqil, jefe de las fuerzas especiales Radwan de Hezbollah, asesinado por Israel el viernes.

Estas dos pérdidas clave para Nasrallah siguieron a la pérdida de su principal asesor militar, Fuad Shukr, el 30 de julio.

Y aún así, para el cierre de la edición, no había señales claras de que ninguna de las partes estuviera cerca de aceptar los dictados de la otra para poner fin al conflicto.

Israel presionará hasta que Hezbollah se detenga

Israel ha dicho que continuará atacando a Hezbollah hasta que deje de disparar cohetes y se comprometa a mantener al sur del Líbano libre de sus fuerzas Radwan.

Hezbollah ha dicho que seguirá disparando cohetes a Israel hasta que las FDI alcancen un alto el fuego con Hamás en Gaza, sin importar las consecuencias para su propio territorio.

Hagari dio tres discursos a lo largo del día el lunes, señalando las diferentes etapas de escalada del conflicto.

La primera ola de ataques tuvo lugar alrededor de las 6:30 a.m. Hagari habló alrededor de las 7:50 a.m., resumiendo el impacto de los ataques hasta la fecha, y advirtiendo a los civiles libaneses que abandonaran cualquier estructura en el sur del Líbano donde Hezbollah hubiera ocultado armas.

La advertencia de Hagari fue inusual y diferente de las advertencias de evacuación masiva emitidas hasta la fecha en Gaza.

Por un lado, fue la primera advertencia de evacuación masiva para el sur del Líbano en áreas donde opera Hezbollah. Cientos de miles de residentes del sur del Líbano fueron evacuados el lunes de áreas donde las FDI han estado atacando durante varios meses. Así que la advertencia sería para aquellos que aún no han salido.

Por otro lado, las FDI no dijeron que se debía abandonar completamente todo el sur del Líbano.

No quedó claro a dónde sugerirían las FDI que estas personas fueran de forma permanente si de hecho sus hogares son bombardeados por contener activos terroristas.

Además, difiere de las órdenes de evacuación de Gaza en el sentido de que Hagari no sugirió una invasión terrestre. Más bien dijo que el ejército golpearía con mayor intensidad desde el aire, incluso en ubicaciones civiles donde se hayan encontrado activos terroristas.

Para ilustrar su punto, Hagari mostró un ejemplo de una ubicación en el sur del Líbano donde las FDI, hace unas semanas, presenciaron a combatientes de Hezbollah derribar algunas paredes para establecer una ubicación civil camuflada para el disparo de un misil crucero DR-3 de fabricación rusa, con cientos de kilos de explosivos.

Hagari dijo que este misil representaba un peligro mucho mayor que los cohetes típicos de Hezbollah porque vuela más bajo y más rápido en línea recta, a diferencia de los cohetes, que vuelan más lentamente y en una trayectoria en arco. Agregó que este misil había sido contrabandeado a Hezbollah a través de Siria.

Hagari luego mostró a las FDI observando a los terroristas de Hezbollah saliendo del área. Las tropas luego hicieron explotar tanto el misil de crucero como la ubicación civil donde estaba escondido, junto con los terroristas de Hezbollah.

A pesar de no amenazar con una invasión terrestre aún, han aumentado los llamados a una invasión de este tipo, incluidos los de figuras de la oposición como el presidente de la Unidad Nacional, Benny Gantz, y el presidente del Laborismo, Yair Golan, mientras que figuras de extrema derecha como el presidente del Partido Sionista Religioso y Ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, y el presidente de Otzma Yehudit y Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, han estado pidiendo tal acción desde hace meses.

Uno de los propósitos de las declaraciones públicas de Hagari, que incluían subtítulos en árabe, era ampliar la advertencia a los civiles del sur del Líbano para que abandonaran esas áreas. Otro propósito era anticipar la crítica occidental por atacar áreas civiles y explicar la justificación de las FDI.

Según el derecho internacional, las áreas civiles pueden ser atacadas, si se proporcionan advertencias previas y si esas áreas han sido utilizadas con fines militares. En efecto, se convierten en objetivos militares.

La segunda ola comenzó alrededor de las 11:00 a.m. Las imágenes de video mostraron a muchas personas y vehículos intentando evacuar.

Después de informes de que la FPNUL había evacuado el sur de Líbano también, un portavoz de la organización aclaró a The Jerusalem Post: "Garantizar la seguridad de nuestro personal es importante. Si bien muchos de nuestros empleados civiles han estado operando desde varias partes de Líbano, como medida de precaución, se ha aconsejado a los que permanecen en el sur que se trasladen a un lugar seguro en el norte".

Agregaron que sus pacificadores y algunos civiles "permanecerán presentes y continuarán el trabajo esencial de la misión... No hay evacuación, sino reubicación para el personal que pueda trabajar desde casa. El personal crítico se quedará en el sur".

Hagari dio su segundo discurso alrededor de las 2:45 p.m. Esta vez, advirtió a los civiles que evacuaran las áreas del Valle de Bekaa. Dijo que Hezbollah escondió cohetes, drones y armas estratégicas de largo alcance allí. Bekaa está más lejos de la frontera con Israel, lo que significa que recopilar información sobre las armas y apuntar hacia ellas es más difícil para Israel.

Mientras que el impacto de la advertencia de Hagari parecía ser provocar una evacuación masiva, las FDI no confirmaron que se hubiera evacuado por completo, sino que nuevamente se enfocaron en las residencias donde se ocultaban armas.

Sin embargo, dado que las FDI han acusado a Hezbollah de esconder armas en cada tres a cinco casas en diversas partes del Líbano, la amenaza de Hagari parecía provocar otra evacuación masiva.

Además, él rechazó las críticas globales sobre el aumento de víctimas en Líbano debido a la decisión de las FDI de atacar áreas civiles, diciendo que los videos de grandes explosiones que circulan en redes sociales prueban que Hezbollah escondió armas poderosas en esas áreas, causando explosiones secundarias.

Mostró un video de un ataque a una estructura en Jabal al-Butum con lo que parecían ser tremendas explosiones secundarias. Si las FDI hubieran bombardeado una casa que no contenía armas, las explosiones secundarias no habrían ocurrido.

Además, dijo que el objetivo de la tercera ola de ataques sería detener lo que el ejército consideraba una decisión inminente de Hezbollah de disparar hacia Israel, utilizando algunas de sus armas estratégicas en el área del Valle de Bekaa.

A pesar del ataque más sensible en el Valle de Bekaa, Hagari no cambió el estado de las restricciones en el Frente Interior, que actualmente solo se aplican al Área de la Bahía de Haifa y hacia el norte.

Alrededor de las 4:45 p.m., las FDI iniciaron otra ola de ataques en el Valle de Bekaa, tal como había advertido Hagari.

Las evacuaciones masivas de allí causaron un nuevo dilema para Nasrallah, ya que no está claro si el Líbano, debilitado económicamente y atrapado en una crisis política y económica mucho antes de la guerra, podría manejar la administración de grandes campos de refugiados para su población causada por las evacuaciones. También es posible que algunos de estos refugiados en Bekaa sean suníes y cristianos, a diferencia del sur del Líbano, que es prácticamente todo chiita.

Poco después de estos ataques, Hezbollah respondió con una de sus mayores ráfagas de cohetes, lo que llevó a la cuarta ola de las FDI alrededor de las 5:45 p.m.

La defensa aérea de las FDI pareció derribar exitosamente la gran mayoría de los ataques aéreos que corrían el riesgo de impactar en áreas pobladas, mientras que el ejército parecía permitir que un número significativo de cohetes cayera en espacios abiertos, a veces causando incendios y daños.

También parecía haber alrededor de una docena o más de casos de cohetes cayendo en áreas pobladas o en carreteras importantes.

El domingo por la noche, Hagari dijo que no hubo cambios en la situación del frente interno. Mientras muchos analistas han quedado maravillados por la capacidad de las FDI para prevenir escenas de caos y destrucción masiva que los funcionarios de defensa predijeron constantemente en caso de un conflicto total con Hezbollah, el ex jefe de defensa aérea de las FDI, Brigadier General (res.) Ran Kochav, expresó cautela.

Kochav señaló que Hezbollah todavía conserva la mayoría de sus capacidades de cohetes de largo alcance de precisión para atacar Tel Aviv e Israel central, así como la gran mayoría de su arsenal de 150.000 cohetes de antes de la guerra, sin mencionar su flota de drones con tecnología obsoleta, lo que ha desconcertado las defensas avanzadas de las FDI.

Hagari dio su tercera declaración a las 8:45 p.m., destacando una serie de amenazas específicas que el ejército atacó el lunes. Señaló la destrucción de muchos misiles de crucero, que podían volar cientos de km. y llevar hasta 1000 kgs. de explosivos.

Hagari dijo que uno de esos misiles, que el ejército destruyó en tierra antes de que pudiera ser lanzado, era idéntico al tipo que mató a 12 niños drusos que jugaban en un campo de fútbol en Majdal Shams a finales de julio.

Agregó que el ejército destruyó otra categoría de cohetes de alcance medio, que podrían haber volado alrededor de 200 km, junto con cohetes de corto alcance que podrían viajar 50 km.

Dijo que las FDI también destruyeron grandes drones de ataque, como el Sayyad 107, destacando que todas estas armas fueron encontradas y destruidas en el corazón de aldeas civiles, donde Hezbollah las había escondido. Mostró un gran cohete de Hezbollah en un ático en una residencia en Domain al Tahta listo para disparar contra Israel.

Otro ejemplo que mostró de armas de Hezbollah ocultas en una residencia civil no solo mostró explosiones secundarias, sino que también mostró un cohete oculto que se disparó accidentalmente en la casa de un vecino cercano y la destruyó.

Según Reuters, al menos 492 personas murieron y 1,645 resultaron heridas en los ataques israelíes en Líbano desde el lunes por la mañana, citando al Ministerio de Salud libanés. El Ministerio de Salud agregó que entre los fallecidos había 35 niños y 58 mujeres.