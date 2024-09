Jefe de UNRWA admite no saber si Hamás ha infiltrado la organización

Philippe Lazzarini, Comisionado General de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), intentó defender la conducta de su organización durante una entrevista con Stephen Sackur en HARDtalk de la BBC el viernes.

La entrevista llega solo unos días después de que Israel atacara una escuela de la UNRWA, matando al menos a 18 personas, según Hamas, de las cuales seis eran trabajadores de la UNRWA.

Las Fuerzas de Defensa de Israel defendieron el ataque, diciendo que nueve de las personas muertas eran miembros de Hamas, incluidos tres trabajadores de la UNRWA.

Lazzarini le dijo a Sackur que no solo el personal de la UNRWA estaba siendo atacado en estos ataques, sino que también estaban atacando las instalaciones de la ONU, diciendo que dos tercios de sus instalaciones habían sido dañadas y al menos 500 personas habían muerto.

Apuntando a la UNRWA

Sackur lo cuestionó sobre la idea de que el personal estaba siendo objetivo, citando las afirmaciones de las FDI de que numerosos trabajadores de la UNRWA eran miembros de Hamas, preguntándole si estaba al tanto de que Hamas había convertido la escuela en un "centro de comando y control".

Soldados israelíes operan junto a la sede de la UNRWA, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en la Franja de Gaza, 8 de febrero de 2024. (credit: REUTERS/DYLAN MARTINEZ)

"No tengo absolutamente ninguna información. Esta es una acusación proveniente del lado israelí. No tengo medios para verificar esta información", dijo Lazzarini a Sackur.

Sackur lo presionó aún más, cuestionándolo sobre las acusaciones israelíes de que Hamas utilizaba consistentemente las instalaciones de la UNRWA como cobertura para sus actividades.

Lazzarini dijo que le preocupaba el uso de la propiedad de la UNRWA por parte de grupos armados palestinos, pero también por las FDI.

Sackur preguntó cómo se enteraba de que un grupo había utilizado su propiedad. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Siempre a través de los medios de comunicación", respondió Lazzarini, "Nunca hemos recibido información antes de un ataque militar en estas instalaciones".

"¿Significa eso que su personal no le está informando sobre la presencia de Hamas dentro de sus instalaciones? Eso parece ser un problema fundamental", preguntó Sackur.

Lazzarini defendió esto, afirmando que si el personal supiera sobre la existencia de una base militar dentro de sus instalaciones, sería poco probable que se quedaran allí o se expusieran a ese peligro.

Sackur luego preguntó si UNRWA sabía que algunos de sus empleados eran miembros de Hamas. Lazzarini respondió diciendo que esta información solo venía de Israel, que las investigaciones sobre la membresía de Hamas en UNRWA eran inconclusas y que Israel no había proporcionado pruebas de membresía a UNRWA.

Lazzarini culpó estas acusaciones a decisiones políticas israelíes de eliminar y desmantelar UNRWA como parte de un objetivo general de políticos israelíes de quitar el estatus de refugiado palestino y bloquear la creación de un estado palestino.

Sackur le preguntó cómo respondería a la afirmación israelí de que no se trata de UNRWA sino de la infiltración de Hamas en UNRWA y el reclutamiento de personal de UNRWA, citando evidencia del IDF e informes investigativos de periodistas.

Lazzarini dijo que primero despidieron al personal que estuvo involucrado en el uso de la propiedad de UNRWA el 7 de octubre, pero también que abrieron una investigación sobre la membresía de Hamas en UNRWA y que esa investigación era inconclusa, pero que ningún miembro del personal despedido había sido recontratado.