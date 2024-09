Cómo Hamas brutaliza a los palestinos para mantener el control de Gaza

Activistas palestinos y denunciantes se quejaron del trato brutal que enfrentaron por hablar en contra del grupo terrorista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, en un artículo publicado por el New York Times el viernes.

El artículo siguió a la tortura del activista palestino Amin Abed, quien anteriormente había encontrado balas en su puerta en respuesta a su denuncia contra Hamas.

Abed le dijo al Times que en julio fue atacado por miembros de Hamas. Según informes, cubrieron la cara de Abed y lo golpearon con martillos y barras de metal.

"En cualquier momento, puedo ser asesinado por la ocupación israelí, pero puedo enfrentar el mismo destino a manos de quienes nos han estado gobernando durante 17 años", dijo al Times desde su cama de hospital en los Emiratos Árabes Unidos. "Casi me matan, esos asesinos y criminales". Captura de pantalla de la imagen de Hamás amenazando con matar a más rehenes si se aplica más presión militar, 2 de septiembre de 2024. (credit: screenshot)

El ataque a Abed al parecer solo terminó cuando los transeúntes intervinieron. Actualmente permanece hospitalizado.

"Me siento terrible por haber dejado atrás a nuestra familia y a la gente, pero al mismo tiempo, me siento seguro por primera vez en 17 años", dijo. "No hay nadie que quiera matarme, arrestarme o seguirme".

El asalto a Abed no es un caso aislado, según el informe y numerosas investigaciones. Los palestinos que hablan en contra de Hamas rutinariamente han sido atacados o incluso asesinados por miembros del grupo terrorista.

Muchos de los asesinatos al parecer se justifican con la excusa de que el individuo palestino había intentado robar ayuda humanitaria, la cual Hamas roba y acumula a pesar de los numerosos intentos de entregar alimentos y recursos al pueblo de Gaza.

El uso de infraestructura civil por parte de Hamas

Si Hamas no está matando directamente a civiles, su estilo de guerra, donde utiliza escudos humanos, contribuye al número de víctimas.

El vicealmirante Frank Whitworth, jefe de la agencia de inteligencia de EE. UU. encargada de analizar imágenes satelitales, le dijo al Times: "También tenemos la responsabilidad de contar toda la historia". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Definitivamente estamos permitiendo a Israel protegerse a sí mismo. Pero también estamos juzgando cada bola y strike, y foul, y lo estamos haciendo de una manera muy completa."

"No hay ninguna ley internacional que justifique a Israel matar civiles", dijo Mkhaimar Abusada, un profesor de ciencia política que huyó de Gaza al inicio de la guerra. "Pero Hamas ha actuado de manera imprudente."

"Aquellos que lanzan cohetes y disparan balas desde áreas civiles no les importan los civiles", dijo Abu Shaker, conocido por su apodo, al Times. "Si quieres luchar contra Israel, hazlo. Pero ¿por qué vienes a esconderte entre los civiles?"

Husam Badran, un alto funcionario de Hamas, negó que el grupo terrorista estuviera poniendo deliberadamente a los palestinos en peligro al utilizar infraestructura civil para sus bases terroristas.

"No hay algo como estar fuera de áreas residenciales en Gaza", dijo Badran. "Estos pretextos, principalmente hechos por el ejército de ocupación israelí, son irrelevantes."

A pesar de la afirmación de Badran, el túnel en el que fueron asesinados seis rehenes fue construido debajo de un dormitorio infantil. Con frecuencia se han encontrado túneles y armas pertenecientes al grupo terrorista debajo de guarderías, y el grupo ha utilizado escuelas, donde los gazatíes desplazados han buscado refugio, como sedes.

Otros funcionarios de Hamas no negaron poner a los palestinos en peligro, más bien afirmaron que "la libertad no viene gratis", como fue la declaración dada por Salah al-Din al-Awawdeh, un terrorista de Hamas que pasó tiempo en prisión con Yahya Sinwar.

"No hay ningún movimiento de liberación que haya liberado a su pueblo sin pagar un alto precio en términos de civiles", dijo.

Si bien las encuestas sobre la opinión palestina muestran resultados variados sobre el apoyo a Hamas en el enclave, y las FDI encontraron que Hamas había fabricado los resultados de algunas para mostrar mayores niveles de apoyo, el Times dijo que encontró insatisfacción entre los gazatíes con su liderazgo.

Una nueva encuesta realizada por el Mundo Árabe para la Investigación y el Desarrollo encontró que solo el 6% de los gazatíes querrían que Hamas liderara un estado palestino.

El Sindicato de Periodistas Palestinos también ha acusado a Hamas de silenciarlos con una "política de intimidación y amenaza".

La casa de Ehab Fasfous, un reportero y crítico de Hamas en Gaza, al parecer fue asaltada por hombres armados. El Sindicato no nombró a Hamas en su declaración, pero el Times informó que "no dejaba lugar a dudas de que estaba detrás del asalto".

"Los periodistas en Gaza están siendo constantemente asesinados por Israel", dijo Tahseen al-Astal, el subdirector del grupo. "Cuando los partidos palestinos internos también los persiguen, su trabajo se vuelve imposible".

"Si no estás con ellos, te conviertes en ateo, infiel y pecador", dijo Fasfous, explicando cómo el grupo terrorista ve a los críticos.

Ismail Thawabteh, director general de la oficina de medios del gobierno dirigido por Hamas, negó la participación de Hamas en los incidentes relacionados con Fasfoud y Abed.

Thawabteh afirmó en cambio que la pareja había sufrido a manos del crimen callejero o fueron atacados por disputas personales.

"Esta es la historia del pueblo palestino en Gaza", afirmó Ahmed Fouad Alkhatib, un palestino americano que es colaborador del Atlantic Council. "La impotencia de estar atrapado entre una feroz máquina de guerra israelí y un grupo islamista nefasto que opera entre los civiles".