Expertos de la ONU censuran el apoyo occidental a Israel desde la guerra de Gaza

Expertos en derechos humanos de la ONU criticaron a los estados occidentales el lunes por seguir apoyando a Israel a pesar de lo que describieron como un genocidio en Gaza, lo que podría convertir a Israel en una nación "paria".

La situación en Gaza ha suscitado preguntas sobre el apoyo político y militar de larga data de los estados occidentales a Israel, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña.

"Sorprendentemente, ante el abismo alcanzado en los TPO (Territorios Palestinos Ocupados)... la mayoría de los Estados miembros permanecieron inactivos en el mejor de los casos, o ayudaron y asistieron activamente en la conducta criminal de Israel", dijo Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre derechos humanos en los TPO, en una conferencia de prensa en Ginebra, repitiendo las acusaciones de genocidio.

Israel niega las acusaciones y afirma que toma medidas para reducir el riesgo de daño a civiles y que al menos un tercio de las fatalidades palestinas en Gaza son terroristas.

Albanese, una abogada italiana, dijo que se refería a los estados occidentales, así como a algunas naciones del Golfo y otros.

"Creo que es inevitable que Israel se convierta en un paria ante su continua, implacable y vilipendiante agresión a las Naciones Unidas, además de a millones de palestinos", dijo, citando ataques verbales y militares a las instalaciones de la ONU en Gaza. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos, asiste a un acto paralelo durante el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, 26 de marzo de 2024. (credit: REUTERS/DENIS BALIBOUSE)

También cuestionó el derecho de Israel a tener un asiento en las Naciones Unidas, que se adquirió en 1949. "¿Debería considerarse su membresía como parte de esta organización a la que Israel parece no tener ningún respeto?" preguntó.

En respuesta a sus comentarios, la misión permanente de Israel ante la ONU en Ginebra criticó a Albanese. "Ella no está capacitada para ocupar ningún cargo en las Naciones Unidas, y esto ha sido dejado claro por muchos", dijo.

Funcionarios de la ONU continúan racha de comentarios anti-Israel

En el pasado, sus comentarios sobre el conflicto entre Israel y Hamas han sido objeto de escrutinio, incluso por parte de un embajador de Estados Unidos en Ginebra, quien dijo que ella tiene un historial de usar "tropos antisemitas".

Albanese fue acompañado por otros tres expertos independientes de la ONU que acusaron a los países occidentales de hipocresía y doble estándar, por ejemplo, al ser más vocales sobre presuntas violaciones de derechos por parte de Rusia desde su invasión de Ucrania que por las acciones de Israel en Gaza.

Ellos están entre decenas de expertos independientes en derechos humanos encargados por las Naciones Unidas para informar y aconsejar sobre temas y crisis específicas. Sus opiniones no reflejan las del cuerpo global en su totalidad.