Fuerza Aérea: Israel enfrenta una guerra en múltiples frentes contra Hezbolá y Hamás

Un alto oficial de la Fuerza Aérea de Israel declaró que Israel está en una "guerra de múltiples arenas", informó Maariv el martes.

Según el alto oficial, la principal arena en la que Israel está luchando actualmente es en Gaza, donde "atacamos toda la noche con docenas de ataques, [y] estamos maniobrando con el Comando del Sur". Sin embargo, subrayó además que "estamos operando defensivamente en otras arenas: Yemen e Irak, y monitoreando lo que está sucediendo en Irán".

Luego, el alto oficial explicó que la "realidad operativa" en el norte de Israel está cambiando, ya que "Hezbollah ha acumulado sus capacidades durante años".

Agregó que Hezbollah tiene dos ramas principales: la primera "es una rama de incursión con fuerzas de comando", y la segunda rama "es una rama de misiles". Luego se extendió sobre esta última, diciendo que "se ha establecido a lo largo de todo el frente [norte] [de Israel]. Estamos hablando de miles de misiles desplegados en hogares y patios en todo el sur del Líbano".

Manifestó: "Hezbollah ha puesto en peligro a los residentes del Líbano dos veces: la primera vez al almacenar armas dentro de hogares, y la segunda vez cuando el portavoz de las FDI instruye a estos residentes a abandonar sus hogares mientras Hezbollah les dice que se queden. Las FDI se han acercado directamente a los ciudadanos. Al mismo tiempo, las FDI operan una red de inteligencia que evalúa la evacuación antes de lanzar ataques. Las FDI están determinadas a frustrar las intenciones de Hezbollah de operar contra Israel desde dentro de la población. Estamos llevando a cabo operaciones mientras evaluamos los ataques para minimizar las bajas civiles."

Daños en el norte de Israel tras los múltiples lanzamientos de cohetes de Hezbolá el 22 de septiembre de 2024 (credit: MDA SPOKESPERSON)

El oficial de la Fuerza Aérea luego enfatizó que Israel está “determinado a eliminar la amenaza”, al mismo tiempo que “actúa para prevenir daños a los civiles [libaneses]”. Luego explicó que la operación en Líbano era una campaña aérea sincronizada liderada por el Comando del Norte y basada en la inteligencia recopilada.

Continuar los ataques minimizando las bajas civiles

"El nivel de daño a los objetivos nunca antes había sido visto", afirmó, explicando que Hezbollah posee tanto vulnerabilidades como capacidades de disparo. "Vemos los intentos [de Hezbollah]. Nuestras capacidades de interceptación son fantásticas". Sin embargo, enfatizó que el público debe seguir manteniendo un "comportamiento adecuado" y entrar en espacios protegidos.

"Al final, golpearemos a Hezbollah y negaremos sus capacidades. Nuestro objetivo es devolver a los residentes del norte a sus hogares", declaró.

"Hezbollah entiende que no golpeamos Beirut, solo llevamos a cabo operaciones específicas en la ciudad", dijo el alto funcionario. Según él, Hezbollah ahora es consciente de que "si actúa de manera imprudente, perderá sus activos" y enfatizó que las acciones de las FDI "impactan inequívocamente" las capacidades de la organización. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Luego explicó que las acciones recientes de Israel contra la organización terrorista "tuvieron éxito en interrumpir sus operaciones" ya que "no puede ejecutar lo que había planeado". Luego enfatizó que Israel "continuará con los intentos de asesinato y seguirá sorprendiéndolos".

En cuanto a la capacidad de Hezbollah para atacar a la fuerza aérea, dijo: "Hay amenazas para la fuerza aérea. ¿Continuaremos volando y atacando? Sí, continuaremos sobrevolando Líbano". Añadió: "Ningún país occidental ha contactado a su enemigo y le ha dicho que abandone sus hogares porque te estamos atacando. La fuerza aérea podría haber ejecutado la operación en la mitad del tiempo, pero permitimos que la población evacuara el área". Afirmó: "El resultado final es que no hay muchas bajas civiles; la mayoría de las bajas son terroristas".

Avi Ashkenazi contribuyó a este informe.