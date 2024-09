Presidente de Irán advierte sobre consecuencias irreversibles de una guerra regional

Israel quiere arrastrar al Medio Oriente a una guerra total provocando a Irán para unirse al conflicto de casi un año entre Israel y Hezbollah respaldado por Teherán en Líbano, dijo el presidente iraní el lunes, advirtiendo sobre sus consecuencias "irreversibles".

Masoud Pezeshkian, hablando con un grupo de periodistas después de su llegada a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo: "No deseamos ser la causa de la inestabilidad en el Medio Oriente, ya que sus consecuencias serían irreversibles".

"Queremos vivir en paz, no queremos guerra", agregó. "Es Israel quien busca crear este conflicto generalizado".

Pezeshkian, un político relativamente moderado que fue elegido en julio prometiendo una política exterior pragmática, acusó a la comunidad internacional de permanecer en silencio ante lo que llamó "genocidio de Israel" en Gaza.

El llamado de Pezeshkian para resolver el conflicto de Medio Oriente a través del diálogo se produjo después de que Israel desatara una intensa ola de ataques aéreos contra Hezbollah el lunes, convirtiéndolo en el día más mortal en Líbano en casi un año de conflicto entre Israel y el grupo respaldado por Teherán.

El PRESIDENTE DE IRÁN, Masoud Pezeshkian, se reúne con el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en Teherán, la semana pasada. (credit: Iran’s Presidency/West Asia News Agency/Reuters)

"Defenderemos a cualquier grupo que esté defendiendo sus derechos y a sí mismo", dijo Pezeshkian, cuando se le preguntó si Irán entrará en el conflicto entre Israel y Hezbollah. No dio más detalles.

Desplazamiento de civiles

Decenas de miles de personas han sido desplazadas de pueblos y aldeas en ambos lados de la frontera por los intercambios de fuego casi diarios entre las fuerzas israelíes y Hezbollah. Israel ha dicho que prefiere una solución diplomática que haría que Hezbollah se alejara más de la frontera.

Sin embargo, Hezbollah, que también dice que quiere evitar un conflicto total, afirma que solo el fin de la guerra en Gaza detendrá los combates. Los esfuerzos de alto el fuego en Gaza están estancados después de meses de conversaciones fallidas mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos.

La política regional de Irán está establecida por la élite de los Guardianes de la Revolución, quienes responden únicamente al Líder Supremo Ayatolá Ali Khamenei, la máxima autoridad del país.

Pezeshkian ha reafirmado repetidamente la postura anti-Israel de Irán y su apoyo a movimientos de resistencia en toda la región desde que asumió el cargo el mes pasado.

Al preguntarle si Irán tomaría represalias por el asesinato del líder del grupo terrorista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, en suelo iraní a finales de julio, Pezeshkian dijo: "Responderemos en el momento y lugar adecuados, de manera apropiada".

El asesinato de Haniyeh, que tanto Teherán como Hamas han atribuido a Israel, ha despertado temores de un conflicto directo entre Teherán y su archienemigo, Israel, en una región sacudida por la guerra de Israel en Gaza y un conflicto empeorante en Líbano.

Los poderosos Guardianes de Irán y Khamenei han prometido una "severa" venganza por el asesinato de Haniyeh, que ocurrió mientras él visitaba Teherán. Hasta ahora, Teherán se ha abstenido de tomar represalias directas contra Israel, que ni ha confirmado ni negado su implicación.

Tres altos funcionarios iraníes le dijeron a Reuters en agosto que Teherán ha estado involucrado en un intenso diálogo con países occidentales y Estados Unidos para calibrar represalias contra Israel por el asesinato de Haniyeh.

Pezeshkian dijo: "Nos dijeron que en una semana habría un acuerdo de alto el fuego" entre Israel y Hamas respaldado por Irán, "pero esa semana nunca llegó, y en cambio, Israel ha seguido expandiendo sus ataques".