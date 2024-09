Netanyahu: FDI seguirán atacando a Hezbolá a pesar de llamados diplomáticos

Israel continuará su campaña militar de apuntar a Hezbollah en Líbano, dijo el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, en medio de los llamados globales a Israel para buscar una resolución diplomática en la guerra restringida de un año entre FDI y Hezbollah a lo largo de su frontera norte.

"Continuaremos atacando a Hezbollah", dijo Netanyahu después de visitar una base de inteligencia de las FDI. Habló más de una semana después de que Israel intensificara su campaña militar contra el grupo proxy iraní en un intento de empujar a Hezbollah de vuelta al río Litani.

Hezbollah, que se había atrincherado en el sur de Líbano mucho antes de la invasión de Hamas del 7 de octubre, ha argumentado que solo pondría fin a las hostilidades si hay un alto el fuego en Gaza.

En ausencia de un fin a la guerra en Gaza, hay un impulso para separar los dos frentes militares y restaurar la calma en la frontera norte incluso si la guerra en Gaza continúa.

Biden, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU el martes en Nueva York, llamó a un alto el fuego en Gaza y al fin de la guerra entre las FDI y Hezbolá, advirtiendo que esto podría desencadenar una tercera guerra en Líbano.

"Una guerra a gran escala [entre Israel y Líbano] no está en interés de nadie, incluso en una situación que está escalando, una solución diplomática aún es posible", dijo Biden a la plenaria.

La diplomacia "sigue siendo el único plan" que permitiría que los ciudadanos evacuados de Israel y Líbano regresen a sus hogares en ambos lados de la frontera, afirmó.

Biden también abogó por una resolución de dos estados para el conflicto israelí-palestino, explicando que era la mejor forma de contrarrestar las amenazas de Irán y sus grupos afiliados como Hamás y Hezbolá.

"Progresar hacia la paz nos pondría en una posición más fuerte para contrarrestar la amenaza continua de Irán", dijo Biden. "Juntos debemos negar oxígeno a sus [de Irán] grupos terroristas, que han llamado a más ataques al estilo del 7 de octubre", agregó Biden.

La comunidad internacional debe "asegurarse de que Irán nunca obtenga un arma nuclear", enfatizó. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió el martes una desescalada, afirmando: "Necesitamos asegurarnos de que los civiles estén protegidos. La violencia necesita parar.

"Necesitamos asegurarnos de que haya desescalada, tanto por parte de Israel como de Hezbollah. Necesitamos proteger vidas civiles. Necesitamos asegurarnos de estar avanzando hacia la paz y la estabilidad en toda la región", agregó Trudeau.

Ilustrativo: El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, el 20 de febrero de 2023,El Primer Ministro británico Keir Starmer en Londres, Gran Bretaña, el 6 de julio de 2024. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST, REUTERS/CLAUDIA GRECO)

El Primer Ministro Británico, Keir Starmer, dijo: "Hago un llamado nuevamente a la contención y la desescalada en la frontera entre Israel y Líbano en Oriente Medio hoy. Hago un llamado nuevamente a todas las partes a retroceder del abismo".

El conflicto en Gaza podría involucrar a Líbano

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, le dijo a la AGNU: "Gaza es una pesadilla interminable que amenaza con llevarse consigo a toda la región. No hay que buscar más allá de Líbano. Todos deberíamos estar alarmados por la escalada. Líbano está al borde. La gente de Líbano, la gente de Israel y la gente del mundo no pueden permitir que Líbano se convierta en otro Gaza".

Un ataque aéreo israelí en Beirut el martes mató al comandante de alto rango de Hezbollah, Ibrahim Qubaisi. Dos fuentes de seguridad en Líbano lo describieron como una figura destacada en la división de cohetes del grupo respaldado por Irán.

Las FDI dijeron más tarde que la fuerza aérea también llevó a cabo "extensos ataques" en objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, incluidas instalaciones de almacenamiento de armas y decenas de lanzadores dirigidos al territorio israelí.

El ministro de Defensa Yoav Gallant dijo: "Hezbollah hoy no es el mismo Hezbollah que conocíamos hace una semana. Ha sufrido una serie de golpes a su comando y control, a sus combatientes y a los medios para luchar".

"Estos son todos golpes severos", enfatizó.

Netanyahu emitió su segundo mensaje en tantos días al pueblo del Líbano explicando: "Nuestra guerra no es contigo. Nuestra guerra es con Hezbollah. [Su líder, Hassan] Nasrallah los está llevando al borde del abismo. Les dije ayer que evacuaran las casas en las que haya un misil en la sala de estar y un cohete en el garaje. Quien tenga un misil en la sala de estar y un cohete en el garaje ya no tendrá hogar.

"Pero les digo algo más. Está poniendo en peligro a su país. Libérense del control de Hezbollah. Libérense del control de Nasrallah, por su propio bien", declaró.

El recién nombrado Embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, sostuvo una foto sobredimensionada de un cohete de Hezbollah aparentemente posicionado dentro de una casa en Líbano, mostrando a los reporteros fuera de la Asamblea General que el grupo terrorista está utilizando a civiles en Líbano para atacar a civiles en Israel.

"Su falta de respeto por la vida civil no solo amenaza a Israel, sino que mantiene a la población de Líbano como rehén en su propio país, empujando a toda la región hacia el conflicto y el caos por el bien de todos", dijo.

Sin embargo, Danon afirmó que el gobierno israelí prefiere la diplomacia pero está "utilizando otros métodos para mostrar al otro lado que vamos en serio".

"Haremos lo que sea necesario para devolver a los residentes al Norte. Si nada ayuda, entonces el objetivo de cualquier operación es lograr la paz", dijo, señalando que Israel está escuchando la orientación de Estados Unidos en contra de la escalada.

Danon dijo que no es demasiado tarde para que el gobierno libanés y el pueblo libanés presionen a Hezbollah para que detenga su agresión.

"Si no disparan cohetes hacia Israel, podremos traer de vuelta a nuestros residentes a las comunidades", dijo. "Eso es todo. No hay escalada".

Reuters contribuyó a este reporte.