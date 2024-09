Vecino del hombre acusado de espionaje para Irán revela sorprendentes detalles

Una acusación fue presentada contra Moti Maman, un hombre de 73 años de Ashkelon, por sospecha de cometer delitos de seguridad relacionados con el contacto con agentes de inteligencia del régimen iraní, informó Maariv el jueves por la mañana.

También se sospecha que Maman estuvo involucrado en los planes de asesinato del primer ministro, el ministro de defensa y el jefe de Shin Bet.

Uno de los vecinos de Maman en Ashkelon le dijo a Maariv: "Estaba claro que no le gustaba el país, que no estaba contento aquí. Siempre se quejaba. Hace dos semanas, las fuerzas de seguridad llegaron al edificio con armas, buscándolo. Vive aquí con su pareja. En el momento en que vimos que el espía era de Ashkelon, inmediatamente supimos que era él. Llamé a una amiga y le dije que debía ser él, y tenía razón. No me sorprende en absoluto."

"Hemos recibido recientemente la acusación junto con una solicitud de detención hasta el final del proceso", declaró el abogado Eyal Besserglick, representante del acusado. "Todavía no hemos visto los materiales de la investigación, por lo que en esta etapa es difícil adentrarse en los detalles del caso. Ya podemos decir que se trata de una persona que ha ayudado enormemente a los servicios de seguridad de Israel, cuyos hijos sirven en las fuerzas de seguridad, y que cometió un error de juicio en el contexto de su negocio. No es en vano que la acusación no se presentó por otros delitos. Mi cliente cooperó y sigue cooperando plenamente con las autoridades".

Besserglick continuó diciendo: “El sospechoso tiene una esposa con problemas mentales, dos hijos en el ejército - uno sirviendo ahora en Gaza y otro en el norte, y otro niño pequeño."

Una guerra entre Israel e Irán (ilustrativo) (credit: INGIMAGE)

La investigación

Como parte de la investigación llevada a cabo por el Shin Bet y la Unidad de Investigaciones de Crimen Internacional, se descubrió que Maman, un empresario, vivió en Turquía durante un período prolongado y mantuvo conexiones comerciales y sociales con personas de origen turco e iraní. Como parte de estas conexiones, en abril de este año, Maman acordó reunirse con un empresario adinerado que vive en Irán llamado Edi para promover actividades comerciales a través de intermediarios turcos, Andrei Faruk Aslan y Junaid Aslan.

Para avanzar en la actividad comercial, viajó a Samandag, Turquía, donde se reunió con dos representantes enviados en nombre de Edi. Tuvo una conversación telefónica con Edi, ya que el hombre no podía salir de Irán.

Además, la investigación reveló que en mayo de 2024 fue a Turquía, donde se reunió con Andrei, Junaid y los dos representantes de Edi. Cuando quedó claro que Edi nuevamente no podía salir de Irán hacia Turquía, Maman fue contrabandeado en automóvil a través de un cruce fronterizo terrestre en la frontera turca, cerca de la ciudad de Van en el este de Turquía, a Irán, donde se reunió con Edi y otra persona llamada Haji, quien fue presentada como un operativo de los mecanismos de seguridad iraníes.

La misión

Según Maariv, Edi encargó al israelí realizar diversas misiones de seguridad dentro de Israel para el régimen iraní, como transferir dinero o un arma en puntos predeterminados, fotografiar diversos lugares concurridos del país y enviarlas a entidades iraníes y amenazar a otros ciudadanos israelíes que operan en el país y no estaban cumpliendo con las tareas que les pedía el régimen.