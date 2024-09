Javier Bardem critica las políticas "inaceptables y deshumanizantes" de Israel en Gaza

El actor Javier Bardem utilizó su plataforma en el Festival de Cine de San Sebastián durante el fin de semana para denunciar a Israel por su conducta en Gaza.

En el festival para recibir su prestigioso Premio Donostia, el español Bardem, que ha protagonizado películas como "No Country for Old People", "Skyfall" y "Eat Pray Love" junto a Julia Roberts, aceptó el premio pero dijo "Agradezco [el premio] con gran alegría, pero no estoy de humor para celebraciones. Lo que ha sucedido en Gaza es inaceptable, deshumanizante", según informó el Hollywood Reporter. Soldados de las IDF operando en la Franja de Gaza el 21 de septiembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

"No hay justificación", añadió Bardem. "Los atroces y reprobables ataques de Hamas en octubre no justifican el castigo global masivo que está sufriendo la población palestina. Creo que la impunidad con la que el gobierno israelí disfruta de sus acciones en Gaza y Cisjordania debe cambiar", dijo Bardem, calificando al gobierno de Netanyahu como "el gobierno más radical" que el país haya visto y acusándolo de cometer crímenes de guerra en Gaza.

Bardem, quien está casado con la actriz Penélope Cruz, instó a los gobiernos occidentales, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, a reconsiderar su "apoyo incondicional" a Netanyahu.

El festival tuvo lugar con la presencia de banderas palestinas a lo largo de la alfombra roja y manifestaciones a favor de Hamas. The Hollywood Reporter añadió que los manifestantes escribieron mensajes pro-Gaza en la arena de la playa más famosa de San Sebastián, La Concha.