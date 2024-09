Israel considera invasión terrestre de Líbano ante amenazas crecientes de Hezbolá - análisis

La pregunta más prevalente que se hace mientras las FDI y Hezbolá intensifican sus ataques entre sí sin señales de ninguno de los lados de desescalar o infligir rápidamente un golpe decisivo es cuándo o si las FDI lanzarán una invasión terrestre de Líbano.

Hasta el martes de la semana pasada, una invasión terrestre de Líbano por parte de las FDI parecía impensable y fue discutida principalmente por socios gubernamentales de la coalición a la derecha del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, a quien se aseguró de ignorar.

Pero el escenario ha cambiado radicalmente desde el martes pasado, con Israel emergiendo, hasta ahora, mucho mejor en el conflicto en escalada con Hezbolá de lo que cualquiera hubiera imaginado.

Esto podría significar una invasión en semanas o incluso en días.

Miles de operativos de Hezbolá resultaron heridos por explosiones de localizadores y otros dispositivos electrónicos en todo Líbano, muchos comandantes senior y de nivel medio de Hezbolá fueron asesinados, y el lunes por la noche, el Ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que la Fuerza Aérea Israelí había destruido decenas de miles de cohetes de Hezbolá en cuestión de días.

El éxito de las FDI contra Hezbolá está lejos de terminar con la grave amenaza que representa para el frente interno de Israel el grupo terrorista, que ha utilizado disparos de cohetes para obligar a gran parte del tercio norte del país, incluida Haifa, a estar en confinamiento desde el martes por la noche. YA EL 27 de diciembre, el ministro de Defensa Yoav Gallant dijo: ''Estamos en una guerra de múltiples frentes y recibiendo ataques desde siete teatros''. (credit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)

Dicho esto, Hezbolá no ha logrado desde la semana pasada matar a un número considerable de israelíes o dañar infraestructuras críticas, pero ha recibido un duro golpe en lo que respecta a sus armas estratégicas.

El arsenal de cohetes de la bestia ha recibido un fuerte golpe

Todas las predicciones anteriores declaraban que en un conflicto importante entre Israel y Hezbolá, miles, si no más, de civiles israelíes serían asesinados, y grandes partes del frente interno israelí, incluyendo infraestructuras críticas, serían devastadas, incluso cuando las FDI tuvieran la ventaja militar.

The Jerusalem Post ha descubierto que el arsenal de cohetes prebélico de la bestia de más de 150,000 cohetes ha recibido un fuerte golpe tanto en volumen como en calidad.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han reservado la posibilidad de atacar Beirut, al igual que han atacado el sur del Líbano y el Valle de la Bekaa, pero sin llegar a hacerlo realmente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han reservado la posibilidad de atacar Beirut, al igual que han atacado el sur del Líbano y el Valle de la Bekaa, pero sin llegar a hacerlo realmente.

La estrategia ha sido esperar a que el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, quiera salvar su capital, y a sí mismo, de la destrucción que ahora ve en otras áreas donde ha atacado el IDF.

El problema es que aunque esta estrategia aún podría funcionar, todas las indicaciones son que la perspectiva religiosa y el orgullo de Nasrallah le impedirán someterse a los dictados israelíes, incluso bajo amenaza de ataques en Beirut.

Todas las escaladas importantes que Israel ha emprendido en la última semana, incluyendo ataques masivos a las amenazas de corto alcance de Hezbolá en el sur del Líbano, ataques a sus amenazas de largo alcance en el Valle de la Bekaa y ataques repetidos a sus comandantes principales en Beirut, parecen haber provocado una mayor respuesta de Nasrallah.

Aún más preocupante, Nasrallah también ha aumentado gradualmente sus ataques. Hasta ahora no ha intentado atacar Tel Aviv y el centro de Israel, aparentemente reteniendo estas amenazas sobre Israel en caso de atacar Beirut o intentar una invasión terrestre.

Las principales razones por las que Israel es más probable que lance una invasión terrestre ahora, en lugar de la semana pasada o en cualquier momento anterior en la guerra, son:

Incluso una invasión terrestre, por supuesto, no significa necesariamente una opción. El diario ha averiguado que si las FDI llevan a cabo una invasión terrestre, aunque todas las opciones están sobre la mesa, su primera opción probablemente sería tomar control de una zona de seguridad en el sur del Líbano para eliminar los ataques con cohetes de corto alcance y tener un as bajo la manga para negociar con Hezbolá y lograr que se mantenga fuera de la zona.

Solo ampliarían la invasión si Hezbolá empezara a tener éxito en devastar el frente interno con cohetes de largo alcance incrustados más profundamente en el Líbano, en cuyo caso, para eliminarlos podría requerirse una invasión más profunda.

¿Cuándo ocurriría esto?

La semana pasada, la fecha límite para una escalada importante y una invasión parecía ser mediados de octubre para intentar terminar la mayor parte antes de noviembre y el duro invierno libanés. Pero los eventos de la semana pasada podrían haber adelantado el reloj.

Es difícil ver a Israel permitiendo que Hezbolá cierre un tercio del país y Haifa hasta mediados de octubre sin aumentar la apuesta a una invasión.

Ya sea que la invasión esté a días de distancia o que aún pueda esperar un par de semanas para obtener un mayor respaldo de EE.UU. para los esfuerzos diplomáticos de último minuto, es probable que nadie lo sepa debido a lo dinámica que es la situación.

Además, es importante tener en cuenta que una invasión no es un fin en sí misma. No hay escenario en el que las FDI ocupen todo el Líbano durante un año como lo han hecho en Gaza. Esto no sería posible ni militar, diplomática ni económicamente.

Por lo tanto, en todos los escenarios, Israel eventualmente necesitará llegar a un acuerdo con Hezbolá. Solo es cuestión de cuándo será eso y quién tiene la ventaja en cuanto a los términos.

La última pregunta es si Israel logrará separar un acuerdo con Hezbolá de un acuerdo con Hamas, o si simplemente el volumen de cohetes que posee Hezbolá, junto con su compromiso religioso, incluso después de ser en gran parte "derrotado", eventualmente obligará a Jerusalén a llegar a un acuerdo con Hamas para poner fin a la amenaza en el norte.