Propuesta de alto al fuego del 7 de octubre es criticada por líderes israelíes

Políticos israelíes y residentes del norte de Israel condenaron la propuesta de tregua estadounidense-francesa entre Israel y Hezbolá, programada para comenzar el jueves alrededor del mediodía, reportó la prensa israelí el jueves por la mañana.

En una entrevista, el presidente del Consejo Regional de Metula, David Azulai, enfatizó que dicha tregua aseguraría “el próximo 7 de octubre”, por el cual el gobierno sería responsable, subrayando aún más. Además de Azulai, el presidente del Consejo Regional de Galilea Superior, Amir Sofer, dijo que si bien “hay un momento para las negociaciones, este no es el momento”.

Azulai explicó que los últimos días han resaltado las capacidades de Hezbolá y que “este gobierno de [el primer ministro] Benjamin Netanyahu” debe “eliminar la amenaza” para evitar otro “7 de octubre el próximo año”. Azulai enfatizó que tal situación “no debe ocurrir” y que el gobierno “tiene todo el apoyo que necesita” para luchar contra Hezbolá y proporcionar un ambiente más seguro para los residentes del norte de Israel.

"Quieren hacer exactamente lo que Hamas hizo en el sur el 7 de octubre", continuó Azulai. Luego explica que estar de acuerdo con la organización terrorista en Líbano "sin derrotarlos decididamente" no proporcionará un entorno seguro para que los residentes del norte regresen a sus hogares. Agregó: "Por lo que leo y escucho, esto no es lo que esperamos. Recuerden, hemos estado en esta situación durante todo un año. En la última semana, el ejército ha luchado como debe ser, como esperamos, para llevarnos de vuelta a casa. Parece que estamos retrocediendo dos pasos."

"¡Este es un momento de guerra!" enfatizó Sofer, haciendo hincapié en que "hay un tiempo para todo bajo los cielos... no debemos ser engañados por la presión internacional." Luego explicó que el alto el fuego solo lograría dos cosas: "retrasar el regreso de los residentes del norte a sus hogares y abandonar a los que no han sido evacuados." Miembros de Hezbolá desfilan con banderas durante la ceremonia. (credit: Wikimedia Commons)

Luego instó al primer ministro a rechazar la propuesta de alto el fuego y "mantenerse firme con los residentes del norte, que han mostrado una notable resistencia durante casi un año."

Hablando con Maariv, el ex alto funcionario del Shin Ben, Yossi Amrosi, expresó su oposición a la propuesta, enfatizando que las negociaciones de paz con la organización terrorista libanesa deberían ser "bajo fuego". Amrosi explicó que una pausa de tres semanas en los combates es, en mi opinión, una pausa muy larga y permitirá a Hezbolá reorganizarse.

Luego enfatizó que si Israel acepta un alto el fuego en su frente norte, entonces "debe ser lo más corto posible". Amrosi argumentó que las FDI están listas para una operación terrestre en Líbano y reiteró que el objetivo principal de cualquier operación contra Hezbolá es el de devolver a los residentes del norte a salvo a sus hogares.

Políticos israelíes responden

Ministros y Miembros de la Knesset (MKs) de Israel tanto de la coalición como de la oposición denunciaron las supuestas conversaciones de alto al fuego entre Israel y Hezbolá el jueves por la mañana, y abogaron en su lugar por continuar con la ofensiva.

En respuesta a los informes del acuerdo de alto el fuego en X/Twitter, el Líder de la Oposición y Presidente de Yesh Atid, Yair Lapid, acogió con agrado la propuesta de alto el fuego, sin embargo, también escribió que debería haber sido más corta.

מדינת ישראל צריכה להודיע הבוקר שהיא מקבלת את הצעת ביידן-מקרון להפסקת אש, אבל רק ל-7 ימים כדי לא לאפשר לחיזבאללה לשקם את מערכות הפיקוד והשליטה שלו. לא נקבל שום הצעה שאינה כוללת הרחקת חיזבאללה מגבולנו הצפוני.> — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 26, 2024

"El Estado de Israel debería anunciar esta mañana que acepta la propuesta de alto el fuego de Biden-Macron, pero solo por siete días, para evitar que Hezbolá reconstruya sus sistemas de mando y control," escribió Lapid. Luego enfatizó que Israel no debería aceptar ninguna propuesta que no incluya la expulsión de Hezbolá de la frontera norte de Israel.

El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunció que convocaría a su partido de extrema derecha Otzma Yehudit para una "reunión urgente" para discutir los acontecimientos. Ben-Gvir en el pasado ha amenazado con derrocar al gobierno si el Primer Ministro Benjamin Netanyahu hiciera concesiones que él se oponía.

El Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich (Partido Sionista Religioso), escribió en X que el conflicto en el Norte necesita terminar con "un único escenario: aplastar a Hezbolá y eliminar su capacidad de dañar a los residentes del norte." Smotrich escribió que Israel "no puede darle tiempo al enemigo para recuperarse" y reorganizarse.

Smotrich enfatizó que la única forma de devolver a los residentes del norte es que "Hezbolá se rinda" o la guerra.

El Ministro de Asuntos de la Diáspora y Combate al Antisemitismo, Amichai Chikli (Likud), escribió en X que Israel "no puede detenerse ahora", ya que el conflicto en el Norte no puede completarse sin una operación terrestre "para crear una zona de amortiguamiento y redistribuir nuestras fuerzas con el fin de eliminar la amenaza de una invasión de Galilea y una repetición de la evacuación de pueblos en un futuro conflicto".

Otra ministra que expresó oposición a las conversaciones fue la Ministra de Misiones Nacionales, Orit Strok (RZP).

El diputado de la oposición Gideon Sa'ar, líder del partido United Right, escribió en X que la "moderación de los ataques de la Fuerza Aérea en Líbano en los últimos días y evitar los ataques para eliminar las capacidades de Hezbolá en Beirut" fueron errores. Según Sa'ar, la actividad militar "continua y metodológica" era "crucial" para "destruir las principales capacidades de Hezbolá y su capacidad para amenazar el frente interno".

"Evitar esto permite a Hezbolá llevar a cabo acciones que aumentarán la carga de la misión más adelante", escribió Sa'ar. Otros dos diputados de su partido, Ze'ev Elkin y Sharen Haskel, también escribieron opiniones similares en X.

El miembro del Likud y ministro de Cultura y Deportes Miki Zohar declaró que "un alto el fuego sin concesiones significativas por parte de Hezbolá es un grave error que pone en peligro los importantes avances en seguridad de Israel en los últimos días. Realmente espero que los informes no sean ciertos; debemos continuar con toda nuestra fuerza hasta lograr una resolución clara en el norte".

Maariv contribuyó a este informe.