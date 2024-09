Investigación no oficial del 7 de octubre cuestiona veracidad de las FDI

A menudo, las investigaciones de las FDI arrojan resultados que están "a años luz de la verdad" y están destinadas a proteger a los investigados, según una fuente anónima que informó a la investigación civil no oficial del 7 de octubre.

Según el comité que lidera la investigación, la fuente anónima, identificada como N, es del Comando Sur de las FDI.

N, refiriéndose a la rama del ejército de las FDI, dijo que "casi todas" las investigaciones completadas por el ejército se encuentran lejos de la verdad y están "motivadas por una estrategia de protegerse mutuamente".

Debido a la naturaleza de su trabajo, N le comunicó al comité que se ha convertido en un experto en investigaciones.

En algunas investigaciones de las FDI, el conflicto de intereses de quienes están a cargo de completar la investigación es evidente. En una investigación de este tipo, N notó que la persona encargada de liderar la investigación supuestamente iba a ser ascendida por el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi. El jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, durante un ejercicio en el norte de Israel, el 31 de julio de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Esta persona "era un Coronel que Herzi designó para ser el jefe del comité de investigación, pero este Coronel supuestamente iba a recibir un ascenso de Herzi Halevi, entonces ¿cómo puede investigar el desempeño de los comandantes?" preguntó N.

"Hay un conflicto de interés significativo".

Al mencionar otro ejemplo, N describió una investigación en la que esperaba ser interrogado pero no lo fue. Cuando preguntó por qué, N le dijo a la investigación que le dijeron: "Teníamos que cuidar del Mayor General, y si te hacíamos preguntas, no habríamos podido cuidar del Mayor General y del comando".

Abordando preguntas sin respuesta

Durante su testimonio, N también tocó una pregunta que ha sido planteada repetidamente en los últimos meses sobre el desempeño de la Fuerza Aérea de Israel el 7 de octubre, explicando que no hubo tiempo para traer a la Fuerza Aérea para responder.

"Revisamos los tiempos que les tomó a los terroristas llegar desde la puerta de Shejaia hasta el puesto de Nahal Oz", explicó.

"Cuando los terroristas de Hamas lograron pasar por la puerta, les tomó entre un minuto cuarenta segundos y un minuto cincuenta segundos llegar al puesto de Nahal Oz y comenzar la masacre".

“Tomó otros dos minutos y medio llegar a la intersección de Sa’ad, otros pocos minutos para [llegar a] Netivot. ¿Cómo podían llamar a la fuerza aérea en ese momento?”

“Alguien en el ejército tiene que llamar a la fuerza aérea. No hubo suficiente tiempo para que alguien en el mando respondiera y llamara a la fuerza aérea de inmediato porque tomó segundos hasta que también fueron atacados”, dijo.

La investigación civil, anunciada en julio, está compuesta por expertos en seguridad y legales, e investiga los "eventos antes del 7 de octubre, que sentaron las bases para la mayor falla de seguridad en la historia del estado", y examina las fallas de los sistemas militares y políticos, dijo.

Uno de los objetivos principales del comité de investigación es iniciar la creación de una investigación estatal, que fue negada por el escalón político de Israel.

Las FDI aún no han respondido a una solicitud de comentario.