Gallant aprueba más operaciones de las FDI en el frente norte

El Ministro de Defensa Yoav Gallant aprobó el jueves nuevas operaciones de las FDI en el frente norte.

"He aprobado el próximo conjunto de operaciones que serán ejecutadas por las FDI en la arena norte", escribió Gallant en una publicación en X/Twitter.

Agregó: "Continuamos eliminando a terroristas de Hezbolá, desmantelando infraestructura ofensiva y destruyendo cohetes y misiles".

