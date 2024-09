El problema de Israel en el Líbano, o ¿cuándo un Estado no es un Estado?

¿Debe un país ser fuerte para poder existir? ¿O tal vez su única oportunidad de existir radica en su debilidad inherente? Esto es casi un contrasentido, solo jugando con las palabras, ¿no es así? Sin embargo, representa la historia de Líbano en sus 80 años de independencia, real o imaginada.

Líbano nació del colapso del colonialismo francés en 1943, mucho antes de lo que los franceses habían planeado darle independencia. Pero el Estado de Líbano fue diseñado incluso antes. Los franceses y los libaneses pasaron tres años escribiendo su constitución a finales de la década de 1920. La fórmula que idearon era tan enrevesada, tan llena de contradicciones, que su éxito dependía por completo de la falta de deseo de quienes la elaboraron de destruirla, y de la disposición de vecinos mucho más fuertes para dejar que existiera.

Siria, por ejemplo, que emergió a la luz del día al mismo tiempo, se negó a aceptar la idea misma de una identidad libanesa separada. Pensaba que lo que se llamaba Líbano debía ser parte de la Gran Siria. Siria se negó a establecer relaciones diplomáticas normales con Líbano durante décadas. Si los libaneses quieren hablar con ella, deberían moverse y tomar el camino de Beirut a Damasco.

La idea del Líbano fue creada por los europeos en el siglo diecinueve. Lo hicieron principalmente para servir a intereses imperiales. Pero también fue una noción romántica, acompañada de un genuino afecto por los locales. El colonialismo era a menudo explotador y grosero, pero de vez en cuando, también era generoso e incluso altruista.

La primera persona que pensó en la idea de un estado en el "Monte del Líbano" bíblico fue el Coronel Charles Henry Churchill, que fue cónsul británico en Damasco durante diez años entre 1842 y 1852. Mientras estuvo allí, también concibió la idea de establecer un estado judío en la Tierra de Israel. Incluso compartió la idea con el líder judío más prominente de Gran Bretaña, Moses Montefiore. El coronel, al igual que muchos diplomáticos que lo sucedieron, esperaba que un nuevo mapa creara un nuevo Medio Oriente.

Líbano, débil-fuerte, nunca fue bien visto. Quince años después de su independencia, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser intentó destruir la fórmula acrobática de su existencia e imponer la regla de su aliado Siria. Una corta guerra civil terminó con la renovación del statu quo con la ayuda de la Sexta Flota de los Estados Unidos.

Eshkol advierte, Rabin ejecuta

Parece que la dificultad para entender qué es y qué no es Líbano se encuentra en la raíz de sus relaciones con sus vecinos, en particular con su vecino del sur. Un estado soberano con un gobierno definido, con un ejército, con una diplomacia digna y un próspero sector bancario, a veces da la impresión de que es responsable de todo lo que sucede en su territorio.

Un vistazo a los periódicos israelíes de mediados de la década de 1960 deja claro la disonancia. El 28 de octubre de 1965: "Eshkol advierte a Líbano después de los ataques de Al-Fatah" (Fatah estaba dando sus primeros pasos). Veinticuatro horas después: "Las Fuerzas de las FDI hacen explotar una casa y tres pozos en pueblos libaneses desde los cuales los terroristas partieron hacia Israel". Esa fue la primera operación militar de Israel contra el territorio libanés desde 1948.

Maariv citó entonces al jefe de Estado Mayor, el teniente general Yitzhak Rabin: "Queríamos decir a los residentes libaneses que si no había tranquilidad en nuestro lado de la frontera, no habría tranquilidad en su lado. Líbano no está inmune a las respuestas de Israel, y la prueba de ello fue la operación, cuyo objetivo era una advertencia y precaución en los pueblos desde los que partían los terroristas y a los que regresaban." El corresponsal militar de Maariv describió la operación en detalle. Las fuerzas llegaron "a tres pozos en la ladera de la montaña... desde el tercer pozo, los soldados oyeron el chapoteo del agua."

Dos días después, el periódico informó que representantes del sur en el parlamento libanés exigieron que el gobierno "entrenara y armara a todos los residentes masculinos de los pueblos fronterizos, para que pudieran defender sus hogares." El ataque "provocó una tormenta en la opinión pública libanesa... y dio lugar a declaraciones antijudías y antiisraelíes."

El primer ministro y ministro de Defensa Levi Eshkol explicó que "la falta de reacción habría llevado a una mayor actividad de Fatah."

Tres años después, la unidad de comando Sayeret Matkal de las FDI llevó a cabo un ataque sorpresa en el Aeropuerto de Beirut y hizo explotar doce aviones de pasajeros libaneses en respuesta a un ataque del Frente Popular para la Liberación de Palestina a un avión de El Al. La condena internacional fue total. Estados Unidos, en los últimos días del mandato del presidente Lyndon Johnson, quien era pro-Israel en el máximo grado, se unió a la condena. No había pruebas de que el gobierno del Líbano tuviera alguna conexión con el ataque a El Al, dijo Washington.

Golpeando los cimientos de Líbano

Las expectativas de un comportamiento normal por parte del Líbano no eran consistentes con su carácter y con las razones de su existencia. La sabiduría retrospectiva descubrió nuevamente que Líbano, aunque existe en papel, es incapaz de imponer su soberanía. Una y otra vez, Israel lo castiga, y así cumple un papel importante, aunque no intencional, en su decadencia.

Si, en 1965, solo comenzaron a pensar en el Sur de Líbano en la necesidad de una milicia para proteger los pueblos contra Israel, en 1982 esos pensamientos se realizaron después de la invasión de Israel, con la fundación de Hezbollah. En cierto sentido, ahora estamos lidiando con las consecuencias a largo plazo de la destrucción de esos tres pozos.

Por supuesto, la presente guerra fue impuesta a Israel más que cualquier otra guerra en su historia. Israel se está defendiendo. Pero junto con la legítima defensa, se están alzando voces en Israel que dan la impresión de que las lecciones del pasado no han sido aprendidas. Piden que Israel "castigue a Líbano" porque "permite a Hezbollah" usar su territorio.

El martes (en una entrevista en la radio con Eran Cicurel y Yair Weinreb en Reshet Bet), el ex jefe del Mossad General (res.) Danny Yatom llamó a ataques a la infraestructura en Líbano, para castigarlo por su pasividad, "ya que gran parte de la infraestructura también sirve a Hezbollah, así que si golpeas los puertos, si golpeas la red eléctrica, si golpeas el sistema de agua, también has golpeado a Hezbollah, aparte del hecho de que has golpeado los cimientos del estado libanés".

Golpear "los cimientos del estado libanés" es algo que pasa de generación en generación, aunque la historia muestra de manera inequívoca lo infructuoso que es. Ningún golpe anterior ha dado los resultados esperados. ¿Cuál es el punto de castigar a alguien que es incapaz de aprender la lección de su castigo?

La incapacidad en la práctica de imponer responsabilidad a un estado soberano por actos que tienen lugar dentro de su jurisdicción es, por supuesto, una fuente de frustración y desesperación. ¿Qué se puede hacer con un país que solo existe en papel?

El mayor peligro es que otro leve empujón, por no mencionar uno fuerte, ponga fin incluso a la fachada. ¿Qué pasaría si el golpe a la infraestructura entregara el país no solo de facto, sino también de jure, a Hassan Nasrallah? ¿Será un estado de Hezbollah abierto un socio más adaptable o más racional?

Los estados no están necesariamente destinados a continuar para siempre: la Unión Soviética, Alemania del Este, Yugoslavia, Checoslovaquia, Yemen, Etiopía Unida (con Eritrea) han dejado de existir. Por el momento, está bastante claro que Líbano no es candidato al olvido. Estados Unidos no permitirá que Israel adopte la doctrina de Danny Yatom. Líbano, el débil, o más bien decrepito, está destinado a seguir siendo una mancha de color en el mapa de Medio Oriente durante al menos un tiempo más.