Las FDI atacaron contra el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en Beirut

Actualizado para aclarar que aún no se ha confirmado la muerte de Sayyed Hassan Nasrallah en el ataque israelí.

Las FDI apuntaron al jefe de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, en un ataque a la sede central de la organización terrorista en Beirut el viernes por la noche, informó el IDF después de que testigos en Beirut dijeran a Reuters que habían escuchado múltiples explosiones y visto columnas de humo elevándose desde la ciudad.

Un oficial israelí también confirmó al diario The Jerusalem Post que Nasrallalh había sido uno de los objetivos del ataque. El oficial añadió: "Es difícil de creer que él [Nasrallah] haya salido vivo de esto".

Los oficiales israelíes sospechan que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, estaba en el búnker atacado en el bombardeo reciente, y cualquiera dentro lucharía por sobrevivir a dicho ataque.

Aproximadamente tres horas antes del ataque, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu consultó con el Ministro de Defensa Yoav Gallant y el Jefe de Estado Mayor Herzi Halevi. Una fuente de seguridad le dijo al periódico qatarí Al-Araby Al-Jadeed que "la magnitud de la destrucción en Dahieh es enorme. Líbano ha reforzado todas las ambulancias y las ha enviado al lugar".

דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בביירות; בעוד זמן קצר - הצהרת דובר צה"ל @Doron_Kadosh @barakbet pic.twitter.com/1Pl05By1S9 — גלצ (@GLZRadio) September 27, 2024

Reuters informó que Nasrallah estaba vivo, citando una fuente cercana a Hezbollah. La agencia de noticias Tasnim controlada por la IRGC de Irán también informó que estaba vivo, y otro operativo de Hezbollah también declaró que Nasrallah sobrevivió al ataque.

Varias personas inspeccionan los daños en el lugar de un ataque israelí, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano 27 de septiembre 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

"La sede central de Hezbollah fue construida intencionalmente debajo de edificios residenciales en el corazón de Dahiyeh en Beirut como parte de la estrategia de Hezbollah de utilizar a la gente libanesa como escudos humanos", afirmó el portavoz de las FDI, el R-Adm. Daniel Hagari, en un discurso vespertino.

Hagari dijo que el edificio objetivo era el epicentro de las actividades terroristas de Hezbollah.

El Ministerio de Defensa declaró que el Ministro de Defensa Yoav Gallant, en el momento del ataque, estaba en el centro de comando y control de la Fuerza Aérea de Israel (IAF), donde supervisó el ataque contra la sede de Hezbollah.

Otros altos funcionarios, incluido el Jefe del Estado Mayor de las FDI Herzi Halevi y el Comandante de la IAF, también estaban presentes.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu acortó su viaje a Nueva York y planea regresar a Israel el viernes por la noche en Shabbat, tras el ataque de las FDI a Beirut que tuvo como objetivo al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Tras una evaluación de la situación después del ataque, las FDI enfatizaron que están preparadas en todos los ámbitos ofensivos y defensivos. Un alto funcionario de seguridad dijo a la radio del ejército que nadie en la sede de Hezbollah saldrá con vida, y están siguiendo de cerca lo que se está desarrollando en Beirut.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, en el centro de mando y control de la FAI, donde siguió de cerca el ataque contra el cuartel general de Hezbolá, 27 de septiembre de 2024. (credit: ARIEL HERMONI / DEFENSE MINISTRY)

Las FDI añadieron que no hubo cambios en las directivas del Comando del Frente Interno.

Según fuentes israelíes, Israel informó a Estados Unidos del ataque poco antes, y el Primer Ministro Benjamín Netanyahu autorizó el ataque desde Nueva York.

El Pentágono luego dijo que EE. UU. no tenía advertencia previa de un ataque israelí en Beirut, y el Secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, habló con su homólogo israelí mientras la operación estaba en curso, informó Reuters. Más tarde, el Presidente de EE. UU., Joe Biden, también dijo que no sabía que el ataque ocurriría de antemano.

Lebanese media: New airstrike in Beirut pic.twitter.com/R8o4U3YeoD — ILRedAlert (@ILRedAlert) September 27, 2024

"Después de casi un año de que Hezbollah lanzara cohetes, misiles y drones suicidas contra civiles israelíes, después de casi un año de que Israel advirtiera al mundo y les dijera que Hezbollah debe ser detenido, Israel está haciendo lo que haría cualquier estado soberano en el mundo si tuviera una organización terrorista que busca su destrucción en su frontera, tomando las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo para que las familias israelíes puedan vivir en sus hogares, seguras y protegidas", dijo Hagari en su discurso.

El portavoz de las FDI, el almirante Daniel Hagari, anuncia que las FDI atacaron el cuartel general de Hezbolá en Beirut. 27 de septiembre de 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

En respuesta al ataque israelí dirigido a Nasrallah, la embajada iraní en Beirut emitió un comunicado en X/Twitter calificando el ataque como "una masacre sangrienta", añadiendo que representaba "una escalada seria que cambia las reglas del juego, trayendo consigo las consecuencias apropiadas para su perpetrador".

مرة جديدة يرتكب النظام الإسرائيلي مجزرة دموية، مستهدفًا أحياء سكنية مكتظة بالسكان، مطلقًا تبريرات زائفة في محاولة لتغطية جريمته الوحشية وتغطية السماوات بالقبوات.لا شك أن هذه الجريمة المدانة والسلوك الأرعن يمثلان تصعيدًا خطيرًا يغير قواعد اللعبة، يستجلب لصاحبه العقاب المناسب… — السفارة الإيرانية- لبنان (@IranEmbassyLB) September 27, 2024

Ataques aéreos sucesivos

Las FDI atacaron Beirut poco después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometiera continuar con los ataques de Israel contra Hezbollah.

Los suburbios del sur de Beirut fueron golpeados en ataques sucesivos, informó la filial de Hezbollah Al Manar TV. El sur de Beirut es conocido como bastión de Hezbollah, y la fuerza aérea israelí atacó la zona la semana pasada, apuntando a 16 comandantes de Hezbollah, incluido el comandante de la Fuerza Radwan, Ibrahim Aqil. En otro ataque en la parte sur de la ciudad, Israel eliminó al jefe de la unidad de drones de Hezbollah, Muhammad Hossein Sarur.

Muchas ambulancias y vehículos de defensa civil llegaron a las escenas de varios edificios que habían explotado.

Esta es una historia en desarrollo.

Tovah Lazaroff y Reuters contribuyeron a este informe.