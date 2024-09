Líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, confirmado muerto en ataque en Beirut

El líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, fue asesinado en el ataque del IDF contra la sede de Hezbollah en Beirut el viernes, anunció el IDF el sábado por la mañana.

Casi 32 años después de cofundar la organización terrorista libanesa, Nasrallah fue asesinado, junto con Ali Karaki, comandante de la frontera sur de Hezbollah, y otros comandantes de Hezbollah.

La fuerza aérea de Israel atacó la sede central de Hezbollah utilizando inteligencia precisa del ala de inteligencia y el sistema de defensa. La sede estaba ubicada bajo tierra, bajo un edificio residencial en la capital libanesa.

El ataque, llevado a cabo por aviones de la IAF, apuntó a la sede central de Hezbollah en Dahieh, Beirut, como informó The Jerusalem Post el viernes.

"Esto no es el fin de nuestra caja de herramientas", dijo el Jefe de Estado Mayor de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, en un comunicado tras el anuncio de la muerte de Nasrallah.

El Ministro de Defensa Yoav Gallant (izquierda) con el Jefe de Estado Mayor de las FDI Herzi Halevi (centro), y el comandante de la Fuerza Aérea de Israel Tomer Bar (derecha) operando en el centro de mando de la Fuerza Aérea de Israel con miembros del Estado Mayor de las FDI durante el ataque de la (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

"Aquellos que amenazan a los ciudadanos del Estado de Israel, sabremos cómo alcanzarlos, en el Norte, en el Sur e incluso en lugares más distantes", dijo Halevi.

"Después de un largo período de preparación de muchas capacidades para Líbano, hemos empezado a implementarlas. Este ataque también había sido preparado durante mucho tiempo y ejecutado en el momento adecuado, precisamente", continuó.

"Ahora estamos avanzando con una preparación aguda para los próximos pasos. En última instancia, enfatizo nuevamente que mantenemos una preparación máxima en todos nuestros sectores. Todas las fuerzas, incluida la coordinación con otras organizaciones, deben estar bien coordinadas y altamente preparadas", concluyó Halevi.

Hezbollah confirma la muerte de Nasrallah

Hezbollah del Líbano confirmó el sábado que su líder Sayyed Hassan Nasrallah había sido asesinado. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El grupo dijo en un comunicado que continuaría su batalla contra Israel "en apoyo de Gaza y Palestina, y en defensa de Líbano y su gente firme y honorable".

Israel había afirmado anteriormente el sábado que había matado a Nasrallah en un ataque aéreo en los suburbios del sur de Beirut un día antes.

La televisión Al-Manar de Hezbollah comenzó a transmitir versículos del Corán después del anuncio de la muerte de Nasrallah.

Nasrallah y altos comandantes estaban coordinando ataques

El centro de comando subterráneo estaba incrustado debajo de un edificio residencial, señalaron las FDI en su informe del sábado, donde Nasrallah y sus altos comandantes estaban coordinando actividades terroristas contra Israel en el momento del ataque.

Durante los 32 años de liderazgo de Nasrallah en Hezbollah, fue responsable de planificar y ejecutar múltiples operaciones terroristas, incluidos ataques contra civiles y soldados israelíes, así como ataques internacionales que mataron a ciudadanos de otras nacionalidades en todo el mundo.

Bajo su mando, Hezbollah se unió a Hamas en su conflicto con Israel el 8 de octubre de 2023, escalando aún más la violencia en la región.

Se informó que la hija de Nasrallah, Zainab, murió en el mismo ataque aéreo israelí que apuntaba a los bastiones de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut el viernes.

¿Quiénes eran Hassan Nasrallah y Ali Karaki?

Hassan Nasrallah comenzó su trayectoria política en 1976 a la edad de 16 años cuando viajó a Iraq y se unió al movimiento islámico chiíta, el Partido Dawa. En 1982, cofundó Hezbollah con el apoyo iraní después de abandonar el Movimiento Amal, asegurando rápidamente una posición de alto rango y supervisando el área de Bekaa a los 22 años.

Para 1985, él era Vicepresidente del Consejo de Beirut y se convirtió en el líder militar de la ciudad. En 1987, fue nombrado Jefe del Consejo Ejecutivo Operativo y se convirtió en miembro del Consejo Supremo de Hezbollah. Tras el asesinato de Abbas Musawi, Nasrallah asumió el liderazgo de Hezbollah en 1992.

Durante sus 32 años en el cargo, fue responsable de orquestar numerosos ataques terroristas contra civiles y soldados israelíes, tomando decisiones estratégicas que solidificaron el papel de Hezbollah como una organización terrorista significativa.

Ali Karki ha comandado el Frente Sur de Hezbollah desde 2007, supervisando las actividades militares del grupo en el sur del Líbano. Fue responsable de construir extensos almacenes de armas y desplegar miles de operativos a lo largo de la frontera con Israel.

Desde el inicio de la Guerra Israel-Hamas, Karki ha dirigido lanzamientos de cohetes, ataques con misiles antitanque y ataques con UAV, causando un daño significativo entre civiles y soldados israelíes, y provocando daños extensos en el norte de Israel.

La estrategia de Karki implicaba incrustar a Hezbollah dentro de áreas civiles, utilizando hogares y la población local como escudos humanos en sus ataques contra Israel. Miembro fundador de las operaciones militares de Hezbollah en la década de 1980, tiene un historial de orquestar numerosos ataques terroristas contra israelíes.

Su agresión contra Israel incluye un ataque terrorista en 1997, liderazgo durante operaciones en el sur del Líbano durante la Operación Escudo Defensivo en 2002, y comandar fuerzas de Hezbollah en la Guerra del Líbano de 2006.