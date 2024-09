Operación Israel: Paso a paso de cómo Nasrallah fue eliminado

En una operación secreta y sofisticada, las Fuerzas de Defensa de Israel y la Dirección de Inteligencia Militar lograron asesinar al Secretario General de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en el corazón del barrio de Dahiya en Beirut. Así es como sucedió.

Utilizando inteligencia avanzada y una brillante maniobra de engaño que incluyó el vuelo del Primer Ministro a los EE. UU., las fuerzas de seguridad golpearon al liderazgo de la organización en lo que se define como una de las operaciones militares más significativas.

El ex jefe de la División de Inteligencia, Aaron Haliva, ya había considerado la opción de un asesinato selectivo del Secretario General de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el 11 de octubre, basado en las capacidades avanzadas de la agencia de inteligencia.

Esta capacidad, construida a lo largo de muchos años por Inteligencia Militar, no existía durante la Segunda Guerra del Líbano cuando no se sabía dónde se escondía, y el expediente sobre él era mínimo, si no operativamente inútil.

Según fuentes de seguridad, las condiciones políticas, de inteligencia y operativas para el asesinato de Nasrallah maduraron para el miércoles. Una vez más, Inteligencia Militar recomendó la acción, y el escalón político la aprobó después de ser expuesto a la inteligencia íntima y sensible recopilada para cerrar el ciclo.

Avión de combate F-35. (credit: Wikimedia Commons)

La preparación y decisión para el asesinato selectivo comenzaron el miércoles. La espera angustiosa era para obtener inteligencia precisa y de alta calidad para señalar el momento de la reunión de liderazgo de Hezbollah, mostrando arrogancia y desconexión de las capacidades de inteligencia y poder de fuego de las FDI.

El primer ministro Benjamin Netanyahu transmitió que todo seguía como de costumbre, dio luz verde para avanzar en el proceso de cese al fuego y decidió volar a Estados Unidos en la aeronave "Ala de Sion" (versión de Israel del Air Force One), como parte de lo que parece ser una maniobra de engaño para adormecer al liderazgo de Hezbollah, quienes cayeron en la trampa.

De lo contrario, la reunión de liderazgo en una sede subterránea que sirve como centro de comando para la organización chiíta en el corazón del barrio de Dahiya en Beirut no habría ocurrido.

Consultas de seguridad tuvieron lugar a lo largo del vuelo hacia Estados Unidos en la aeronave "Ala de Sion", con actualizaciones de inteligencia sobre los desarrollos en Líbano y la disposición de la inteligencia y la fuerza aérea para llevar a cabo un ataque del cual nadie podría escapar, incluso en una red subterránea.

El jueves por la noche, el gabinete se reunió para una reunión telefónica que terminó a las cuatro de la mañana en horario de Israel, nueve en horario de Nueva York. El Primer Ministro coordinó los preparativos desde su habitación de hotel en Estados Unidos, siguiendo consultas con el Ministro de Defensa Yoav Gallant, el Jefe de Estado Mayor de las FDI Herzi Halevi y el Jefe del Mossad David Barnea. Tras la discusión profesional, Netanyahu y Gallant fueron autorizados para aprobar el asesinato selectivo basado en la inteligencia recibida.

Alrededor de las 10:00 del viernes, hora de Israel, Netanyahu mantuvo otra consulta de seguridad con el Ministro de Defensa y con el Jefe del Estado Mayor basada en la información más reciente. Según fuentes israelíes, la inteligencia fue recibida poco antes del discurso de Netanyahu en la ONU. Las FDI completaron los preparativos, aumentando la disposición y alerta en los sistemas de monitoreo y defensa aérea.

Otra consulta tuvo lugar, y Netanyahu dio luz verde para el asesinato selectivo que sacudiría el Medio Oriente y el mundo árabe. El comando de la Fuerza Aérea recibió la autorización para equipar a las aeronaves con bombas bunker-buster. El Jefe de Estado Mayor y el Ministro de Defensa descendieron al "foso", la base subterránea de las FDI en Tel Aviv, acompañados por el Jefe de Inteligencia Militar, el Mayor General Shlomi Binder, el Comandante de la Fuerza Aérea, el Mayor General Tomer Bar, y el Jefe de Operaciones, el Mayor General Oded Basiuk. Un gran número de aviones de combate despegaron, y una vez que se dio la señal, uno por uno, comenzaron a lanzar docenas de bombas, reportando "Alpha" en la red de comunicación uno tras otro. Las columnas de humo eran visibles a lo lejos.

Aeronaves no tripuladas transmitieron imágenes al "foso" de la Fuerza Aérea mientras los edificios colapsaban en el corazón del barrio de Dahiya. A diferencia del anterior intento fallido de asesinato de Ali Karaki, debido a un alcance limitado de municiones, esta vez la escala fue mortal. Nasrallah y el comandante del frente sur de Hezbollah, Ali Karaki, fueron asesinados en el acto junto con otras figuras de alto rango. El resto es historia.