Las FDI eliminan a alto terrorista de Hezbolá, Hassan Khalil Yassin, en Beirut

Las FDI eliminaron al alto terrorista de inteligencia de Hezbollah Hassan Khalil Yassin en otro ataque de precisión en el distrito de Dahieh en Beirut el sábado, informó el ejército.

"Yassin estaba a la cabeza de un departamento responsable de la identificación de objetivos civiles y militares, en la frontera norte y en territorio israelí profundo", declaró las FDI.

El anuncio inicial de las FDI sobre otro ataque en Beirut llegó horas después de que la organización terrorista de Hezbollah confirmara la muerte de su ex líder, Hassan Nasrallah.

Las FDI señalaron que la Dirección de Inteligencia Militar dirigió el ataque.

"Como parte de su rol, Yassin colaboró intensamente con todas las unidades ofensivas de Hezbollah, estuvo personalmente involucrado en la planificación de ataques terroristas que se llevaron a cabo durante la guerra contra civiles y soldados israelíes, y planeó ataques adicionales que se llevarían a cabo en los próximos días", añadió el ejército.

Imágenes de ataques de las FDI contra objetivos de Hezbolá en el Líbano. 28 de septiembre de 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

Ataques anteriores en Líbano

Anteriormente, en ataques nocturnos del viernes cerca de la frontera con Siria, las FDI atacaron sitios de producción de lanzacohetes y misiles, junto con rutas de contrabando utilizadas por la organización terrorista con base en Líbano, anunció el ejército la tarde siguiente.

El ejército israelí declaró que "las armas y componentes han sido contrabandeados desde el este hacia Líbano y entregados a sitios de fabricación, donde se producen una variedad de armas, incluidos misiles de guía de precisión, para ser utilizados en ataques contra el Estado de Israel".

Las FDI también señalaron que continuaron atacando más objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano el sábado por la tarde.

Entre los objetivos atacados por las FDI estaban los lanzadores de Hezbollah, que tenían como objetivo disparar contra territorio israelí, indicó el ejército.

Los objetivos también incluyeron supuestamente infraestructuras de Hezbollah y instalaciones de almacenamiento de armas.