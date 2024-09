Documental sobre la masacre en el festival Nova gana premio en Alemania

El documental, Supernova: La Masacre del Festival de Música, producido por Kan, la Corporación de Radiodifusión de Israel, ganó el premio de la Academia de Televisión Alemana al Mejor Documental el miércoles.

Supernova fue creada por Yossi Bloch, Noam Pinchas y Duki Dror, junto con la compañía de producción alemana Gebrueder Beetz, recientemente renombrada Beetz Brothers.

En su discurso de aceptación, Dror dedicó el premio a los casi 400 víctimas de la masacre de Supernova y mencionó a los 101 secuestrados que aún están en Gaza bajo manos de Hamas. Alrededor de 40 de esas personas, de las 240 tomadas como rehenes hace casi un año el 7 de octubre, fueron secuestradas en el festival de música.

Supernova fue proyectada ante miembros del Congreso de EE. UU. y se emitió en docenas de países en todo el mundo, incluyendo BBC2 en Inglaterra, RAI 3 en Italia y RTVE en España. También se ha proyectado en presencia de sobrevivientes en festivales de cine de todo el mundo.

La película presenta testimonios de los sobrevivientes, los cuales fueron recogidos unos días después de la masacre. También muestra videos tomados por ellos y por otros jóvenes que estaban en la fiesta, muchos de los cuales fueron asesinados o secuestrados.

Exposición Nova Heaven en Burning Man 2024 (credit: NOVA HEAVEN)

Los creadores hicieron la película para crear conciencia sobre la impactante masacre, especialmente a la luz de las voces en todo el mundo que niegan, y en realidad justifican, los asesinatos. La película ha sido proyectada en la Universidad de Yale y en la Universidad de Pensilvania, donde se llevaron a cabo docenas de manifestaciones pro-palestinas y anti-Israel.

No es el único documental sobre el 7 de octubre que ha ganado tracción

Otro documental sobre los eventos del 7 de octubre, conocido como "We Will Dance Again", se mostró en el canal israelí Hot 8 el mismo día que la película de Dror ganó el premio.

El director de "We Will Dance Again", Yariv Mozer, dijo que había acordado con la BBC no describir a Hamas como una organización terrorista si quería que se emitiera, a pesar de que el Reino Unido designa a Hamas como tal.

Mathilda Heller contribuyó a este informe.