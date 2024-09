Netanyahu arrastra a la región a la guerra y debe ser detenido, dice Jordania

El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania dijo el viernes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debía ser detenido porque estaba llevando a la región hacia una guerra a gran escala.

"Es hora de enfrentar la verdad, y la verdad es que, a menos que Netanyahu sea detenido, a menos que este gobierno sea detenido, la guerra nos abarcará a todos", dijo Ayman Safadi a los reporteros antes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza.

Más temprano el viernes, los ataques aéreos israelíes sacudieron Beirut, con el ejército israelí diciendo que había apuntado a la sede central de Hezbollah en los suburbios del sur de la capital libanesa.

El príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, dijo antes de la reunión del Consejo de Seguridad que los ataques aéreos habían aumentado el riesgo de que la situación se saliera de control.

"Creemos de manera muy, muy, muy firme que un alto el fuego es necesario, que las armas no van a solucionar nada, que necesitamos avanzar hacia la paz en nuestra región, y que la paz está firmemente arraigada en abordar la cuestión palestina", dijo bin Farhan.

El MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE JORDANIA, Ayman Safadi (derecha), se reúne con el Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, en Amman, la semana pasada. En 1949, cuando Israel apoyó la creación del OOPS, se suponía que cumpliría su objetivo y se disolvería. (credit: JEHAD SHELBAK/REUTERS)

Discurso de Netanyahu

En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes, Netanyahu habló extensamente sobre su deseo de avanzar en la normalización de las relaciones con Arabia Saudita, y dijo que Israel estaba luchando en siete frentes.

"Fue interesante ver que el Primer Ministro Netanyahu, en sus palabras, en una declaración bastante extensa sobre el tema, ni una sola vez mencionó Palestina, ni una sola vez mencionó a los palestinos", dijo bin Farhan.

"Este es exactamente el problema. Sin abordar la cuestión de Palestina, no será posible alcanzar el potencial dual de paz y estabilidad regional", dijo, añadiendo que no habría normalización sin una resolución de la cuestión palestina.

Safadi hizo eco de esos comentarios.

"Puedo decirte aquí de manera muy inequívoca, todos estamos dispuestos en este momento a garantizar la seguridad de Israel en el contexto de que Israel ponga fin a la ocupación y permita la aparición de un estado palestino, un estado independiente", dijo.

"(Pero) él (Netanyahu) está creando peligro porque simplemente no quiere la solución de los dos estados", dijo Safadi.