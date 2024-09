Fuentes desmienten rumores de operación terrestre de las FDI en Líbano

A pesar de los rumores que circulan, Israel aún no ha decidido invadir Líbano como parte del conflicto actual con Hezbolá, múltiples fuentes principales han informado al Jerusalem Post.

Si las FDI deciden invadir, el plan inicial actual sería una invasión limitada en el sur del Líbano o en partes del sur del Líbano.

La situación es altamente dinámica y podría cambiar en cualquier momento, especialmente si Hezbolá logra causar un golpe o varios golpes más mortales en el frente interno de Israel de lo que ha logrado hasta la fecha.

En ese caso, Israel podría necesitar adelantar su plan de invasión y también podría necesitar invadir más profundamente en Líbano para reducir más rápidamente el fuego de cohetes.

Sin decisión final sobre operaciones terrestres

Sin embargo, incluso después del asesinato del jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el viernes pasado, las FDI y el gobierno aún no han tomado una decisión final sobre si será necesario una invasión terrestre para lograr que Hezbolá acceda a retirar sus fuerzas al río Litani o a alguna línea de defensa similar que brinde mayores garantías de seguridad a los 60,000 israelíes que han sido evacuados de la frontera norte desde hace casi un año. Soldados israelíes después de un entrenamiento militar en los Altos del Golán, el 19 de abril de 2024 (credit: Michael Giladi/ Flash90)

En este punto, Israel prefiere esperar para ver si el nuevo líder de Hezbolá, aún no anunciado, adoptará un enfoque más pragmático para poner fin al conflicto actual, aunque existen dudas significativas al respecto.

También se espera que retrasar una invasión para dar más tiempo potencial a la diplomacia calme la ira de Estados Unidos hacia Israel por matar a Nasrallah y logre más "flexibilidad" con Estados Unidos cuando y si una invasión sea necesaria.

Muchos de los informes sobre una inminente invasión por parte de Israel se centran en movimientos de tropas a menor escala hacia y en los alrededores de la frontera, pero tales preparativos serían necesarios incluso si la invasión no ocurriera durante otra semana o varias semanas.

Aunque no hay una decisión de invasión necesariamente inminente, si las FDI invaden, hay presión para comenzar la invasión dentro de unas semanas o menos para intentar concluir cualquier combate serio en tierra antes del duro invierno montañoso en Líbano, especialmente antes de diciembre.

Hay algunos debates dentro del establecimiento de defensa acerca de si cualquier combate serio en tierra debería concluir antes de finales de octubre o principios de noviembre, justo al inicio de la temporada de lluvias. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Por el contrario, otros funcionarios de defensa creen que hasta diciembre, la temporada de lluvias no será un gran impedimento.