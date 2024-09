¿Ahora que Nasrallah está muerto, qué viene después? - análisis

La eliminación del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, es un punto de inflexión importante y potencial en la región. Es posible que ahora que el sistema de proxies de Irán ha sido perforado, se les haya quitado aire y puedan desinflarse. Sin embargo, los proxies son poderosos y no parecen querer retirarse del escenario pronto. Esto plantea preguntas clave sobre lo que podría venir a continuación.

Otros países tienen interés en reducir el poder de Irán y sus proxies. Sin embargo, Irán se ha posicionado en años recientes para aprovechar las divisiones en la región y también el deseo de muchos países de buscar acomodo en lugar de confrontación.

¿Qué significa esto en la práctica?

Arabia Saudita e Irán acordaron una reconciliación respaldada por China hace más de un año. Esto significa que Beijing tiene interés en mantener la paz entre Riad y Teherán. Además, Turquía cree que Israel es un enemigo mayor para Ankara que Teherán.

Turquía es miembro de la OTAN y Catar es un importante aliado no perteneciente a la OTAN. Ambos apoyan a Hamas. Ambos han criticado a Israel en las últimas semanas. Esto significa que aliados clave de Estados Unidos en la región apoyan a Hamas. Lo más importante es que no quieren ver cambios en la región con respecto a Irán. De hecho, no les molesta el papel de Irán. Un hombre camina sobre los escombros de los edificios dañados tras los ataques aéreos israelíes en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 28 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/Ali Alloush)

Otros países que podrían potencialmente estar a favor de debilitar a Hezbolá no están dispuestos a dar un paso adelante y discutir abiertamente lo que viene después. Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto no parecen querer hacer movimientos. Esto deja a Israel mayormente sola en la región.

Israel se ha sentido cada vez más sola desde los ataques de Hamas el 7 de octubre. Esto no significa que Israel esté sola, pero las declaraciones públicas y las imágenes importan. Cuando otros países de la región se reúnen sin Israel, están enviando un mensaje. La ausencia de reuniones clave del Foro de Negev, que reúne a socios de paz de Israel en la región, es una laguna importante en la necesidad de integración regional y cooperación para Israel. Aquí es donde quedará el gran signo de interrogación tras la desaparición de Nasrallah.

La región necesita urgentemente países que se preocupen por la estabilidad y estén dispuestos a hacer más en Líbano y en Gaza. El respaldo de Irán a los grupos afiliados está destruyendo la región. Está perjudicando a muchos países y ha llevado a la ruina en Gaza. También ha llevado ahora a una posible guerra en Líbano, ya que Israel ha demostrado que está decidido a detener el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá.

Durante mucho tiempo la región ha sufrido el uso de cohetes por parte de grupos respaldados por Irán en Iraq, Yemen, Líbano y Gaza.

Ahora es el momento de que los países elijan respaldar la estabilidad; si no lo hacen, la desaparición de Nasrallah podría ser en vano.

Una estrategia post-Nasrallah para Líbano

Una elección en Estados Unidos y la postura general de Francia y el Reino Unido significan que la oportunidad de hacer más en Líbano podría perderse. Establecer un plan de acción para un Líbano potencialmente libre de Hezbolá sería un buen comienzo.

Sin embargo, no está claro si esa visión ganará terreno en la región, o incluso en Líbano. Las declaraciones de líderes políticos libaneses y figuras clave como Saad Hariri, no parecen prometedoras. Parecen estar más interesados en rendir homenaje a Nasrallah que en plantarle cara a Hezbolá de una vez por todas.

Sin una iniciativa libanesa que también esté dispuesta a hacer más para llenar el vacío dejado por la ausencia de Nasrallah, el potencial de retroceder a la era de Nasrallah seguirá existiendo. Irán quiere que esto suceda. Irán entiende que la inercia está de su lado, el tiempo parece estar de su lado. Eso es lo que piensa Teherán. Piensa que China y Rusia fortalecerán las fuerzas antiguooccidentales en la región. Todo lo que Irán tiene que hacer es esperar, incluso si tiene que ver a sus representantes sufrir pérdidas.