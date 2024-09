¿Cómo puedo confiar en ellos? Prima de rehén duda del compromiso de las FDI

El 7 de octubre, el sargento Itay Chen, de 19 años, de la Brigada Blindada 7 de las Fuerzas de Defensa de Israel, estaba estacionado cerca de la frontera con Gaza cuando combatientes de Hamas entraron en Israel. En un principio se pensó que Chen había sido tomado como rehén, pero el 12 de marzo, Israel anunció que había sido asesinado el día del ataque. Hijo de Ruby Chen, un neoyorquino, y Chagit Chen, una israelí, Itay Chen es uno de los más de 50 ciudadanos estadounidenses asesinados o secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Su cuerpo sigue retenido en Gaza.

Las Convenciones de Ginebra establecen que las partes en conflictos armados deben tratar a los muertos con respeto y dignidad, haciendo todos los esfuerzos para devolver los cuerpos a sus familias. El Artículo 17 de la Primera Convención de Ginebra de 1949 detalla que retener un cuerpo por motivos políticos o militares puede ser clasificado como un crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y una violación del derecho internacional humanitario consuetudinario.

Para algunas familias de las víctimas del 7 de octubre, los dolorosos recuerdos ya se han convertido en cicatrices. Para la familia de Itay, que aún espera el regreso de su cuerpo un año después de su muerte, el dolor todavía se siente como una herida abierta. The Media Line habló con la prima de 15 años de Itay Chen, Brit Israeli, sobre cómo la familia está sobrellevando la situación y sobre sus propios pensamientos como una israelí que está a punto de ser reclutada en unos pocos años.

TML: Por favor, preséntate y cuéntanos cómo ha cambiado tu vida desde el 7 de octubre.

Brit Israeli: Mi nombre es Brit Israeli. Tengo 15 años y vivo en Herzliya. Desde el 7 de octubre, ha sido una pesadilla para nosotros. No podemos hacer cosas normales de todos los días, como ir a la escuela. Acabo de regresar de la escuela, pero es difícil concentrarme en aprender porque mi mente está constantemente en mi primo. Aunque sé que no está vivo, todavía es difícil aceptarlo. También pienso en los otros rehenes, ¿cómo pudieron sobrevivir tanto tiempo en Gaza sin necesidades básicas? No es normal que las personas sean llevadas tan lejos de sus familias y amigos. Necesitan volver a casa. Mi primo era como un hermano para mí, ya que soy hija única. Sus hermanos también son como mis hermanos, y solo queremos que regresen a casa.

TML: ¿Qué pasó el 7 de octubre? ¿Dónde estabas cuando te enteraste de los ataques y de tu primo?

Brit Israeli: El 7 de octubre, estaba en casa. Nos despertamos con el sonido de las sirenas y fuimos a la habitación segura. Al principio, no le dimos mucha importancia porque en Israel, esto sucede una o dos veces al año. Pero luego recordé que mi primo estaba justo al lado de Gaza, a menos de cinco kilómetros de distancia. Mi primer pensamiento fue que tal vez él solo estaría trabajando y no querría ser interrumpido en ese momento. Pero no pensamos que los terroristas vendrían dentro de Israel y empezarían a asesinar gente. Nunca imaginamos que algo así pudiera suceder porque Israel es nuestro hogar, el lugar donde se supone que debemos sentirnos protegidos.

Esa mañana, mi primo y los otros soldados fueron a su tanque y lucharon durante tres horas. No tuvimos contacto con ellos. Durante dos meses, no supimos qué había pasado. Cinco días después del ataque, el ejército llegó a su tanque y encontró el cuerpo de uno solo de los tripulantes del tanque, Tomer Leibovich. Los cuerpos del resto de la tripulación no estaban allí. Todavía teníamos esperanzas de que Itay estuviera vivo y que eventualmente regresara a casa para contarnos qué había sucedido realmente. Durante dos meses, no tuvimos información sobre si estaba secuestrado, muerto o escondido en algún lugar. Luchamos por obtener respuestas. Luego, el 12 de marzo, recibimos el mensaje de que mi primo, junto con Daniel Perez, habían fallecido en la batalla del 7 de octubre. El cuarto miembro de la tripulación, Matan Angrest, fue llevado vivo a Gaza. Todavía estamos esperando a que Itay regrese a casa. Sin su cuerpo, no tenemos cierre. Necesitamos que regrese a casa. No queremos hacerle daño a civiles. No somos malas personas. Solo necesitamos que regrese. Eso es todo.

TML: ¿Puedes contarnos un poco más sobre tu primo? ¿Qué tipo de persona era él?

Brit Israeli: Itay era un chico enérgico. Siempre que entraba en una habitación, la iluminaba. Odiaba ver a la gente triste y siempre intentaba animarlos. Le encantaba jugar al baloncesto y era miembro de los Scouts. Era ese chico amigable. Era el tipo de persona que hacía feliz a todos a su alrededor. Es desgarrador no sentir esa energía más.

TML: ¿Cómo has estado sobrellevando desde que te enteraste de su fallecimiento?

Brit Israeli: Ha sido difícil, pero tratamos de mantener nuestra rutina diaria. Soy estudiante, y aunque solo tengo 15 años, la sociedad espera que volvamos a la normalidad. ¿Pero cómo puedo hacerlo? Incluso en la escuela, mi mente siempre piensa en Itay, en traerlo a casa, en que debo luchar por él. Voy casi todos los días al memorial para Itay. Se ha convertido en parte de mí, en mi segundo hogar. No podemos volver a la normalidad mientras ellos no estén aquí, porque no es posible para nosotros.

TML: Como alguien tan joven que ha sido profundamente afectado por esta guerra, ¿cuál es tu perspectiva sobre toda la destrucción y la pérdida de vidas?

Brit Israeli: No creo que sea normal que tantas personas mueran en la guerra. En unos años, se supone que debo unirme al ejército. Pero ¿cómo puedo ir a pelear si el ejército no pudo traer a casa a mi primo? Mi primo luchó por nuestra seguridad el 7 de octubre, pero no pudieron mantenerlo a salvo. ¿Cómo puedo confiar en que me mantendrán a salvo a mí? Si el gobierno supo cómo enviarlo a pelear, también debería saber cómo traerlo de vuelta.

TML: ¿Tienes otros amigos en el ejército ahora?

Brit Israeli: Sí, tengo algunos amigos en el ejército, y también tengo un primo segundo que está sirviendo. Me han dicho que solo quieren un acuerdo para que todos vuelvan a casa. No más soldados necesitan morir en esta guerra. Queremos paz; esto es lo que somos.

TML: Mencionaste tus dudas sobre unirte al ejército después de lo que pasó con tu primo. ¿Cómo te sientes acerca de tu servicio militar obligatorio cuando llegue el momento?

Brit Israeli: Voy a unirme al ejército. Antes del 7 de octubre, ya había planeado unirme al ejército. Itay me inspiró a hacerlo. Quiero ser un soldado de combate, al igual que él. A pesar de todo lo que sucedió, todavía voy a servir, y espero que esta guerra termine para cuando me aliste. Pero independientemente, voy a seguir los pasos de mi primo.