Guerra Israel-Hamás impacta al turismo: pérdidas de miles de millones

Casi un año después del estallido de la guerra, Israel ha sufrido una pérdida neta de 18.7 mil millones de NIS en turismo internacional y una pérdida de 756 millones de NIS en turismo nacional, especialmente en el norte de Israel, anunció el Ministerio de Turismo el domingo.

El ministerio es responsable de gestionar a los residentes israelíes evacuados en la frontera norte y en la frontera con Gaza, así como del turismo, señaló. En el último año, ha recopilado datos sobre ambos temas.

Según el informe del ministerio, aproximadamente 853,000 turistas han ingresado a Israel, principalmente de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Filipinas. Dos tercios de los visitantes han sido judíos (62%), y el 29% han sido cristianos evangélicos o católicos.

Casi la mitad (44%) vinieron a visitar amigos y familiares, el 28% eran turistas, y el 13% llegaron por negocios, informó el ministerio. Tres cuartas partes de los turistas ya habían visitado Israel en el pasado.

Datos sobre evacuados israelíes

En cuanto a los evacuados, se informa que 68,712 residentes, en su mayoría del Norte, todavía no están viviendo en sus hogares. La mayoría de ellos, 53,113, están alojados dentro de la comunidad más amplia, mientras que 15,599 están en hoteles.

El costo de mantener a los evacuados se ha calculado en 5.466 mil millones de NIS, que se ha transferido a los hoteles correspondientes. Se pagaron adicionalmente 3.182 mil millones de NIS directamente como subsidios de subsistencia a los evacuados que eligieron vivir en sus comunidades, continúa el informe.

Los esfuerzos del Ministerio de Turismo para gestionar la evacuación han eliminado las comisiones de los agentes para la colocación en hoteles y, según los cálculos del ministerio, han ahorrado al estado 5.173 mil millones de NIS. También se reemplazaron supuestamente los agentes de viajes privados que cobran comisiones.

Sin embargo, aproximadamente 100,000 evacuados desde el comienzo de la guerra han costado al estado miles de millones de shekels. Hasta la fecha, las evacuaciones han costado 8.648 mil millones de NIS, incluidos 5.466 mil millones de NIS en gastos de hotel.

El ministerio ha reservado aproximadamente cuatro millones de habitaciones y 13.5 millones de estancias de una noche.

Se pagaron 3.2 mil millones de NIS adicionales en subsidios de alojamiento. Estos proporcionan un NIS neto mensual de 18,000 para una familia de dos adultos y dos niños, y actualmente son la solución preferida para manejar la crisis de los evacuados, con 53,113 familias recibiendo estos subsidios, según el ministerio.

El centro de control del ministerio para estos evacuados, establecido en asociación con la Asociación de Hoteles de Israel, ha manejado más de 20,000 consultas y ha ayudado con problemas de bienestar y educativos.

"Nuestro tratamiento individualizado y sensible de los evacuados ayudó a fortalecer la resistencia del frente interno durante la campaña prolongada de Israel", comentó el Ministro de Turismo Haim Katz.

Fomentando el turismo a pesar de contratiempos

"Trabajamos para preservar la infraestructura necesaria para la industria turística para el día después, y seguimos nuestros esfuerzos para fomentar el turismo incluso durante estos tiempos desafiantes", declaró Katz.

La Guerra entre Israel y Hamas interrumpió la recuperación de la industria turística de Israel de la crisis de COVID-19, que golpeó duramente a la industria en 2020, agregó el ministerio. Sin embargo, según el informe, basado en el ritmo del turismo hasta octubre de 2023, se anticipaba un nuevo récord turístico. Aun así, en 2023, solo ingresaron al país tres millones de turistas.

Basándose en las tendencias de 2024, se espera que 2024 concluya con aproximadamente un millón de turistas ingresando a Israel, menos de una cuarta parte del número de turistas que ingresaron a Israel en 2019.